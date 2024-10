Rimac o optužbama na račun Milanovića: To je klasični primjer fake newsa

Podijeli :

Profesor Ivan Rimac bio je gost Domagoja Novokmeta u N1 Studiju uživo gdje je komentirao političke aktualnosti.

Ivan Rimac komentirao je optužbe na račun predsjednika Republike Zorana Milanovića, u kojima se predsjednika optužuje da je ruski plaćenik: “Ne bi smjeli izlaziti u javnost s informacijama za koje nemaju dokaze. Ovo je klasični primjer fake newsa ili lažnih vijesti koje se već dva dana pojavljuju u medijima zato što su interesantne, a onda svi ušute i nitko ne iznosi dokaze koji bi potkrijepili te vijesti. Cilj takvih postupaka je da glasačima u glavi zvoni ta informacijama, a da oni u trenutku kada je iznesena nisu dobili nikakav dokaz.”

“Reakcija oporbe, da zatraže od tajnih službi i sigurnosnih sustava da podnesu izvještaj o toj izjavi, je vrlo dobar put da se iznošenju neprovjerenih informacija stane na kraj. Cilj je vrlo jasan, cilj je stvoriti situaciju nesigurnosti koja bi išla na ruku najvećoj stranci u državi i time generirala veći broj glasača na predsjedničkim izborima.”, dodao je.

Rimac se osvrnuo na izjavu Dragana Primorca koji tvrdi da se istražuje Zorana Milanovića te da će posljedice biti dalekosežne: “Izlaziti u javnost samo s onim što nemate dokazano, ne sumnjam da je on povezan s HDZ-om, on je njihov kandidat i naravno da ga oni hrane informacijama koje bi on trebao iznositi u svojoj kampanji. Zabrinjavajuće je stanje da u javnom prostoru imamo, izjave za koje nema nikakvih dokaza. To je dezinformiranje javnosti i stvaranje ozbiljnih posljedica za funkcioniranje političkog sustava. Građani više nemaju relevantne informacije za odlučivanje u izbornom procesu i općenito prema dužnosnicima koji obavljaju funkcije od javnog interesa.”

“Plenković svakoga tko se ne slaže s njim proglašava ruskim špijunom”

Profesor je objasnio zašto je štetno što se politički sukob HDZ-a i Zorana Milanovića prenio na važne geopolitičke teme: “Činjenica je da Andrej Plenković svakoga tko se ne slaže s njim proglašava ruskim špijunom i to mu je postao oblik izlaska iz bilo kakve diskusije argumentima. S druge strane pitanje oko kojega se spore nije nimalo bezazleno. NATO će sigurno reći da obučavanje vojnika na teritoriju članice NATO-a neutralno, ali Rusi su već optužili NATO da im želi doći pod vrat s time koliko su blizu središtu moći u Rusiji. Viđenje Rusije i SAD-a je oprečno u bilo čemu što se tiče Ukrajine i svako uplitanje bilo koje zemlje članice u taj proces ima reperkusije na odnose prema Rusiji, ali ima i uplitanja odnose Rusije prema tim zemljama.”

“Viktor Orban je već jasno reterirao sagledavajući da će zbog toga Mađarska biti izložena napadu ako dođe do eskalacije nekog većeg sukoba. On to ne radi zato što je prijatelj Vladimiru Putinu, Putinu nitko nije prijatelj, nego radi od straha da se njegova zemlja ne nađe na udaru”, pojasnio je Rimac.

Profesor je komentirao moguću eskalaciju sukoba: “Saveznici su dužni braniti teritorij članice NATO-A. Angažiranje izvan članica NATO-a je nešto drugo. Ako dođe do ozbiljne prijetnje nuklearnim ratom to sigurno neće biti opći nada Rusa na Amerikance ili obratno. To će biti demonstracija sile da netko upotrijebi nuklearno oružje na nekoj zemlji koji ni jedna niti druga.”

“Hrvatska isto može biti meta”

“Svi se boje da netko ne baci prvu atomsku bombu. U tom kontekstu Hrvatska isto može biti meta kao bilo koja druga zemlja koja nije SAD”, dodao je Rimac.

Rimac se osvrnuo i na summit u Dubrovniku: “Naša javnost o summitu doznaje iz srpskih medija koji sami po sebi mogu iskriviti situaciju onako kako njima odgovara, a da nemamo jasnu sliku što se tamo događalo. Činjenica da netko pokuša diktirati svim zemljama na Balkanu jedinstvenu politiku je vrlo teško izvesti, to nije uspjelo ni Amerikancima u Domovinskom ratu. Očigledno je da se tu prelamaju interesi mnogih velikih sila i prelamat će se i dalje, ali pitanje je kako to dovesti u neku unisonu politiku.”

“Došli smo do deklaracije koja ništa ne govori”

“Hrvatska se nije trebala gurati u takvo nešto, imamo dobre bilateralne odnose s Ukrajinom, pomažemo im i pravljene važnima da ćemo mi urediti sve odnose zemalja na ovom prostoru je bilo osuđeno na propast već iz ponašanja Milorada Dodika pa nadalje. Došli smo do deklaracije koja ništa ne govori”, kazao je.

Profesor se osvrnuo na predsjedničke izbore: “Glavnu riječ vode Milanović i Plenković, svi ovi trabanti Plenkovićevi koji iznose ono što im on sugerira nisu relevantni u tom odnosu, javnost vidi samo ta dva lika. Plenković time snižava vrijednost vlastitog kandidata. Taj kandidat ne dolazi do riječi u medijima, a i dalje je sukob između Milanovića i Plenkovića. Milanović ima stalnu reklamu u medijima, koliko ga god ovaj napadao, on će stalno imati prostor za odgovor. Drugi kandidati jedva dobivaju mrvice medijskog prostora.”

