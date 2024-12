Primorac: Clinton, premijer Indije, Bush, to je moje društvo. Milanović o tome može samo čitati

Podijeli :

Igor Soban/PIXSELL

Predsjednički kandidat HDZ-a Dragan Primorac rekao je u petak kako su predstojeći izbori prekretnica, protukandidatu Zoranu Milanoviću je poručio da je dosta ruganja s Hrvatskom, a ustvrdio je i kako je glas za Miru Bulja i Mariju Selak Raspudić glas za SDP.

“Nakon prolaska od Istre do Vukovara, Dalmacije, Like, Međimurja i cijele Hrvatske ima samo jedna nedvosmislena poruka od svih ljudi – vrijeme je za promjene u Hrvatskoj danas”, rekao je Primorac na završnoj konferenciji za medije na kojoj su bili premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković s ministrima, visoki stranački dužnosnici te koalicijski partneri.

Istaknuo je i da su predstojeći predsjednički izbori prekretnica. “Nakon Domovinskog rata brojni izbori u Hrvatskoj bili su bitni i važni. Ovi su doslovno prekretnica. Radi se o tome da li Hrvatska radi iskorak u budućnost ili prošlost, da li se Hrvatska okreće prema istoku ili zapadu i radi se da li Hrvatska ide prema podjelama ili prema zajedništvu”, istaknuo je.

“Clinton, premijer Indije, Bush, to je moje društvo, Milanović o tome može samo čitati”, rekao je. “Hrvatska je sve ono za što se Milanović ne zalaže”, poručio je.

Milanović: Hrvatska mora učiniti sve da se zaštiti od jednovlašća jednog čovjeka, izađimo na izbore

Primorac smatra i kako se u kampanji pokazalo da su glasovi za Miru Bulja i Mariju Selak Raspudić, glas za SDP dok su Tomislav Jonjić i Branka Lozo imali misiju “razvodniti centar i desno biračko tijelo” kako bi Zoranu Milanoviću omogućili da napravi što veću razliku u prvom krugu.

Zoranu Milanoviću poručio je kako je dosta ruganja sa Hrvatskom. “Hrvatska nema snage za podjele, Hrvatska nema snage pratiti sve štete koje ti činiš iz dana u dan. Hrvatska ne može razumjeti tvoj odnos s Rusijom i čestitanje tvoga rođendana u ključnim ruskim medijima. Hrvatska ne može razumjeti da ti je cilj gaziti naše partnerstvo s NATO-om”, kazao je.

Primorac se upitao i kakvu šansu Hrvatska ima s predsjednikom Republike koji je srušio sve mostove – od NATO-a, SAD-a do EU. Uz to, upitao se i kakve šanse imamo za budućnost u državi gdje je Milanović uveo vrijeđanje, agresiju te maltretiranje kao standard pri čemu nitko u zemlji ne zna što je u pet godina mandata napravio kao predsjednik Republike.

“Milanović je srušio temeljne vrijednosti hrvatskog društva”

“On želi reći da će biti korektiv. On je pet godina bio lažni korektiv koji je srušio temeljne vrijednosti hrvatskog društva”, rekao je. Smatra da je Milanović “srušio sve zakone, Ustav RH te se i narugao kada su mu rekli da mora poštivati Ustav”.

Zadnji je dan kampanje, od ponoći na snagu stupa izborna šutnja

Primorac je naglasio da kao predsjednik Republike želi vratiti dostojanstvo instituciji predsjednika. “Moje ruke su čiste. Zoran Milanović je najviše negativno reagirao kada sam rekao da ću se boriti protiv korupcije 24 sata 365 dana. On ima najmanje tri predmeta koja nisu zatvorena do kraja i gdje je on izbjegao dati odgovor. On će ih morati dati”, poručio je.

Omogućit će, kaže, modernizaciju Hrvatske vojske te razvijati vojnu industriju. Podsjetio je na Milanovićeve riječi da nikada mali neće sjediti za stolom već će biti ispod stola ili sa strane. “U mojoj Hrvatskoj kao predsjednik ja ću sjediti za stolom sa svjetskim državama i najvećim liderima. U mojoj domovini će se odlučivati za stolom, a ne kao Zoran Milanović ispod stola. To samo rade kukavice i oni koji ne razumiju kako funkcionira svijet”, naglasio je.

Primorac je ustvrdio da je Milanović podijelio hrvatski narod na sjever i jug. “On je podijelio našu domovinu u trenucima najveće globalne krize”, rekao je. Za razliku od Milanovića, rekao je, bit će predsjednik svih građana Hrvatske bez obzira na političku opciju.

Također, istaknuo je da će se brinuti za nestale u Domovinskom ratu, ustrajati na identifikaciji više od 1780 nestalih. Srbiji je poručio da će joj, u suradnji s Vladom, otežati ulazak u EU dok ne dostavi arhive JNA, vukovarske bolnice te svakog lokaliteta poginulih hrvatskih ljudi.

Primorac je naveo i da će se u suradnji s Vladom zalagati za zaustavljanje iseljavanja mladih i povratak iseljenika, demografsku politiku, poboljšanje položaja umirovljenika i sl.

Pozvao je građane da izađu na izbore poručivši da “ako Hrvatska otvori oči na vrijeme Zoran Milanović je prošlost već uskoro”.

