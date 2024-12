Čeka li nas iznenađenje na izborima?

Podijeli :

Politički analitičar i profesor s Pravnog fakulteta Ivan Rimac bio je gost N1 Studija uživo kod naše Anke Bilić Keserović s kojom je komentirao političke aktualnosti na zadnji dan predsjedničke kampanje.

Ivan Rimac osvrnuo se na predsjedničku kampanju koja je, prema njegovom mišljenju, trajala vrlo kratko: “Neki kandidati jedva da su se stigli predstaviti, da nije bilo sučeljavanja ne bismo znali ni koji je njihov moto, a kamoli program. Neki nemaju ni program, ali to je do našeg izbornog sustava koji dopušta da na izborima imamo nekoliko kandidata koji su skupili dovoljno potpisa i gledamo ih na televiziji nekoliko tjedana i to obično završava s time. Bilo je kandidata koji pretendiraju na neke ozbiljne uspjehe, ali ankete ne pokazuju da se bilo tko osim sadašnjeg predsjednika Zorana Milanovića može sa sigurnošću uputiti u daljnji tijek izbornog procesa.”

Analitičar: Nadam se da se neće dogoditi da Milanović dobije u prvom krugu, evo zašto Selak Raspudić: Milanović je doslovno žicao da mu se da još jedan mandat

Čeka li nas iznenađenje?

Odgovorio je na pitanje očekuje li iznenađenje na ovim predsjedničkim izborima: “Predizborne ankete ne služe samo kandidatima da vide gdje su, nego i kao informacija glasačima kakve rezultate očekivati na izborima. Ako imamo relevantan skup agencija koje prate javno mnijenje onda su iznenađenja vrlo rijetka i te predizborne ankete često služe kao kontrola poštenja izbornog procesa i sprječavanje krađa u izbornom procesu.”

“Možemo uzeti prosjek svih anketa koje daju veliku prednost Milanoviću, još uvijek nedovoljno da bi mogli govoriti da će izaći kao pobjednik u prvom krugu. Zaostatak od 10 posto do onih 50,1 glas, prema najboljim anketama, je još uvijek velika brojka…”, dodao je Rimac.

