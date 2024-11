Dragan Primorac: Selak Raspudić će imati sjajnu političku karijeru, ali za deset godina

Podijeli :

Predsjednički kandidat HDZ-a Dragan Primorac, u N1 Studiju uživo s Ilijom Radićem komentirao je dobivanje statusa počasnog člana Hrvatskog generalskog zbora (HGZ).

Protukandidati su kritizirali taj potez i naglasili, na čelu s Marijom Selak Raspudić, da je Primorac Domovinski rat proveo u Sjedinjenim Američkim Državama.

“Odmah je bilo važno u početku definirati da to nema veze s predsjedničkom kampanjom. Ljudi su odluku donijeli davno prije moje kandidature, zbog naše suradnje, mog rada u forenzičkim znanostima, identifikaciji žrtava Domovinskog rata i znanstvenim doprinosima. To je bilo jako dobro jer u Hrvatskoj zbog nespretnosti odmah ispadne da ste postali počasni član zbog toga što ste predsjednički kandidat. Bogu hvala”, kazao je Primorac pa komentirao izjave protukandidata:

“Zato uvijek govorim da je bitna samo istina, samo istina. Zato uvijek govorim istinu. Ako im je to glavni argument, neka samo to čine.”

Ipak, Selak Raspudić se pita zašto je odluka HGZ-a došla baš sad, a posprdno je komentirala da bi možda razlog mogao biti njegov američki ratni put.

Primorac prozvao Kekin da objasni “afere”: Spominje milijunske iznose i povlaštenu parking kartu

“Ona će imati sjajnu političku karijeru za desetak godina, kad sazre. Bit će dobar SDP-ov kandidat. Simpatična je i draga, ali nedorasla. Da me nazvala, rekao bih joj da je ta odluka donesena davno prije. Nije to moja odluka. Ako pita koje je tumačenje, mogla se potruditi i poslušati. Jedna je jer sam u dva posto najcitiranijih znanstvenika na svijetu, zbog pionirskih iskoraka u identifikaciji žrtava rata. Ne pada mi napamet nikome od njih obrazlagati…”, istaknuo je pa komentirao svoj ratni put:

“Zato je važno reći da nije točno reći da sam se 1991. uključio u rat. Cijela moja taekwondo ekipa uključena je u sve aktivnosti cijelu 1990., ali tad se nije mogao dobiti status dragovoljca. Ako postavite pitanje kad ste dragovoljac, eksponirali ste cijelu sebe i svoju obitelj direktno. U tom trenutku, nemojte zaboraviti, trećoj najvećoj vojnoj sili. Kad imate status dragovoljca, tad ste dali sve što ste mogli Hrvatskoj. Uključili smo se svi iz TK kluba 14. siječnja 1991. u sve operacije. Tad smo bili antiteroristička postrojba Splitsko-dalmatinske županije. Sve operacije koje su se radile, u njih sam bio uključen kao dragovoljac. Bio sam u svemu što je bilo potrebno. Slažete li se da ovo nije trenutak govoriti o tome što ste radili u ratu? Važno je što ste napravili, a ne se hvaliti. Ako uspoređujete moj ratni put, od nas 11 koji smo krenuli, šest mojih suradnika i učenika poginulo je kroz prvih godinu dana. Što mogu reći kao čovjek koji ih je poveo u rat, osim hvala? Što mogu reći o braniteljima u Vukovaru, koji su napravili više od mene? Osim hvala. Zato je bitno držati se činjenica, sve ostalo je politizacija.”

Politizira li se trenutno vojska u svrhe kampanje?

“Sve je počelo sa Zoranom Milanovićem. On je to sjajno osmislio i napravio. Imate uzrečicu da kad klaun uđe u kraljevske dvore, ne postaje kralj, ali kraljevski dvori postaju cirkus. Njegova politizacija s Hrvatskom vojskom, dovela je do toga da se ljudi unutar Oružanih snaga RH ne osjećaju dobro. Nitko od nas se ne osjeća dobro. Morali smo dva mjeseca tumačiti što je htio reći, a na kraju se utvrdilo da govori apsolutnu neistinu i to je zaboljelo svakog normalnog čovjeka koji voli Hrvatsku.”

Pojasnio je i svoju poruku generalu Kundidu, kojeg je pozvao da kaže istinu, što se protumačilo kao da poziva na neposluh.

“Jeste li vidjeli priopćenje generala Krešića? Istina je univerzalna vrijednost, gdje god bili, to je početak i kraj svega. Pozvao sam generala Kundida da kaže istinu, što je napravio kad je poslao dokument u kojem je kazao da nijedan hrvatski časnik neće biti u operacijama na teritoriju Ukrajine. Ali, znate što je problem? Što Milanović nije odgovarao za to što je govorio. Osobno smatram da, bez obzira o kome se radi, treba govoriti istinu. Ako predsjednik govori neistinu, mora odgovarati. Kad je priča završila, svima se smijao u lice i izvadio crveni tepih.”

Dodatno je pojasnio da su generali na kraju rekli istinu.

Marija Selak Raspudić: Ne opterećujem se Primorcem, istupila sam nasuprot Milanoviću

“Da su svi predsjednički kandidati pristali dočekati istinu ili priopćenje generala Krešića, ne bi komentirali što su komentirali. No, puno je lakše okrenuti se laži nego istini. Nijednog protukandidata nisam napao dok nisam vidio što žele reći. Imate Selak Raspudić, nije li to sramota? Umjesto da me nazvala i pitala da joj objasnim istinu, ne bi se ovo dogodilo. Ovako, još par puta, i izgubit će vjerodostojnost.”

Izigrava li ratnog heroja i vrijeđa hrvatske branitelje? Upravo to pitanje postavila je Selak Raspudić nakon što je HGZ dodijelio Primorcu status počasnog člana.

“Ili se treba ispričati ili zbog laži, očito da njen mentor Zoran Milanović s njom upravlja brilijantno, treba reći “Oprostite, ne razumijem što govorim.” Žena koja govori o nekom tko je dragovoljac ove riječi i koja nema apsolutno nikakvog pojma što je mimo mog znanja napravio HGZ, primjer je kako nezrele osobe čine štetu. Model njenog rada je potpuno identičan radu njenog mentora Milanovića. Zašto nije pitala svog supruga gdje je bio 1991.? Ako me nazove i ispriča mi se, imat će u mojim očima veliki politički plus.”

Kako vidi rezultat američkih izbora?

“Nitko nije očekivao ovako veliku pobjedu Donalda Trumpa i republikanaca. To je nekako prirodni slijed kroz njegovu komunikaciju, retorički briljantno… Moram reći da je teško razumjeti hrvatsku ljevicu koja se licemjerno zgraža nad Trumpovom kampanjom, a podržava Milanovićevu. Što se tiče njegove administracije, neke ljude oko njega znam i Hrvatsku će vidjeti kao saveznika. Kako gleda na našu zemlju govori činjenica da je ukinuo vizu za ulazak u SAD. To je poruka da nam apsolutno vjeruje. I, bez obzira na to što god tko mislio, Amerika je i dalje velika globalna sila. Nema dvojbe da će Hrvatska željeti graditi partnerstvo sa SAD-om. Njegova misija je dovesti do globalnog mira već u prvoj godini mandata i znam da mu nije u interesu to učiniti na štetu nekog drugog”, komentirao je Trumpa pa se nadovezao:

Plenković: Vi ste kvazi-kandidatkinja; Kekin: Primorac cijedi ovu državu od kada ga znamo!

“Kad pogledate prvi mandat, bio je faktor svjetskog mira. Od Sjeverne Koreje, Bliskog istoka, Azije, Europe… imali ste globalni mir i sigurnost. Ne bih u ovom trenutku izlazio sa zaključcima koji će biti drugačiji od njegove politike, ali sve što znam, učinit će maksimum biti predsjednik koji želi ostvariti globalni mir. Ako to napravi, to će biti zabilježeno u povijesti.”

Zabilježene su i čudne situacije s nekretninama Dragana Primorca pa je pojasnio o čemu se radi.

“Ovo je sedmi ili osmi put da o tome razgovaramo. Vratit ću se na njih i deveti put. Kad sam postavio pitanje Ivani Kekin i Možemo zbog štete načinjene u Zagrebu, nisam dobio odgovor. Nitko u medijima to ne pita. Ali, nema problema, zbog istine ću odgovoriti. Govorite mi o stanu iz 1997. i o stanu koji je Grad Split na javnom natječaju bilo kome po tržišnoj cijeni. Ni u jednom trenutku niste posumnjali da se radi nešto protuzakonito. To što ga je moja majka kupila, to je potpuno legalno i njeno pravo. Što više reći o tome?”

Vaša majka je kupila stan s dva popusta, 20 posto jer je plaćen u gotovini i 15 posto jer je stan zauzet, rekao mu je voditelj Radić.

Milanović pobrojao “10 Plenkovićevih grijeha”

“Od 1997. je unutar tog stana bio stanar kojeg je trebalo isplatiti, stan je trebalo i renovirati. Ali, govorim vam važnu stvar, Grad Split je raspisao natječaj sukladno svim pravilima. To nema veze sa mnom, bilo tko se mogao javiti. Otišao sam u Zagreb u tim trenucima. Ako živite u stanu i netko se javlja, morate ga imati na raspolaganju. Kad sam ulazio 1997. u stan, netko je bio unutra. Ne mogu se sjetiti jesam bio unutra dok je moja majka kupila stan. Kad ga je kupila, moj život je izvan Splita, odlazim… Zašto postavljate pitanja za stan koji je kupila moja mama? Ovako možemo razgovarati tri dana, dao sam odgovore. To nema veze sa mnom, nisam raspisao natječaj, Grad je odlučio pod kojim uvjetima će to ići”, odgovorio je Primorac.

Sljedeća tema bila je preuređenje ureda dok je bio ministar. Odgovorio je jesu li ga kontaktirali iz Vlade.

“Imate ugovor iz 2008. kad je Ministarstvo znanosti i sporta imalo pet različitih lokacija pa je trebalo poboljšati učinkovitost te se željelo napraviti prostor koji će sve objediniti. Postoji dokument koji nalaže što u tom dokumentu treba biti, to je ugovor i on je početak i kraj svega. Taj dokument je jedini važan. Za razliku od brojnih situacija koje postoje u Hrvatskoj, mene i mojih šest nasljednika u MZOS-u, prozivaju zašto nismo platili nešto što nije u ugovoru. Nikad to ne bih platio, niti ću platiti. Moj život je čist, inače ne bih ulazio u kampanju. Kad govorimo o tom prostoru, ne postoji nijedan razlog zašto bih ja ili šest ministara nakon mene, imali razloga platiti jednu lipu za ono što nije u ugovoru. Državno odvjetništvo branilo je državni interes, inače ne bi. Sve je definirano u ugovoru. To je apsurdna situacija. Učinio bih kazneno djelo da sam potrošio išta što nije u ugovoru. Nikada u mom životu neću platiti jednu lipu ako ne postoji ugovorna obaveza. Početak i kraj svega”, zaključio je Dragan Primorac.

