Marija Selak Raspudić: Ne opterećujem se Primorcem, istupila sam nasuprot Milanoviću

Podijeli :

Kandidatkinja za hrvatsku predsjednicu Marija Selak Raspudić, u N1 Studiju uživo s Ilijom Radićem, komentirala je političke aktualnosti.

#related-news_0

Nije iznenađena pobjedom Donalda Trumpa jer je pratila ankete i općenito atmosferu u SAD-u. Komentirala je što očekuje od njega, ne samo za Amerikance nego i ostatak svijeta, s naglaskom na Europu.

“Primjetljivo je širenje panike u javnom prostoru, ali to je sve u sferi nagađanja. Ništa se ne mijenja preko noći, to je jedna velika birokracija pa ćemo vidjeti što će se događati. Neće biti radikalan jer je pragmatičan. Građane zanima ono zbog čega je država ustanovljena – sigurnost i ekonomija. Sve drugo je sporedno. Nije profitirao na ideologiji”, kazao je pa se osvrnula na Europu:

“U odnosu na druge svjetske sile, EU je drugačije ustrojena i teško joj je konkurirati u smislu financijske moći ili globalne snage. Zato se treba okrenuti sebi jer nitko drugi ne može riješiti tvoje probleme. Ono čemu se možemo nadati i što svi želimo, a to je obećavao, jest smirivanje svjetskih sukoba. Hrvatska mora biti svjesna svoje geostrateške važnosti i to će ostati u budućnosti pa nema mjesta za širenje panike. Ono što će nas sigurno dočekati jest veće izdvajanje za NATO. Nemojmo zaboraviti da je on uspješan i ozbiljan biznismen, a ne neki marketinški trik.”

I dok američki predsjednik ima puno veće ovlasti, hrvatski baš i nema. No, ima pod sobom vojsku. U tom smislu, Selak Raspudić je pojasnila smeta li joj što se ona koristi u kampanji na način na koji se koristi.

#related-news_1

“Vojska je izrazito ozbiljna tema i ono što nam se dogodilo, a odgovorni su predsjednik Zoran Milanović i vrh vlasti, maksimalno se politizirala u predsjedničkoj kampanji. To je bila jedna pod posljednjih institucija u koje su građani imali povjerenja, a sad se i to narušilo. Činjenica da netko prostire crveni tepih da bi se nametnuo kao važnu vojnu figuru, potvrđuje njegovu vlastitu nesigurnost. Drugačije ne može uspostaviti autoritet. Sama pomisao da bismo svjedočili ovako nečemu idućih pet godina, a ne znamo što će se oko nas događati, nešto je što potiče na reakciju i drago mi je da sam se kandidirala. Pozivam građane da svojim glasovima to prekinu.”

Ponovila je da smatra kako Dragan Primorac nije razumio što govori kad je pozvao vojni vrh na neposluh.

“Nažalost, njegova kandidatura se pokazuje karikaturalnom i to ne govorim samo ja. Njime se ne opterećujem i istupila sam nasuprot Milanoviću, ne njemu. Kad sam se kandidirala, HDZ još nije imao kandidata. Odjednom se niotkud pojavio on. Sigurno nisam odmjeravala snage prema njemu, niti to radim danas. Hrvatskoj je potrebna svježina u političkom prostoru i potrebno je prekinuti duopol. U tom smislu se nestranačka predsjednička kandidatkinja nameće kao logično rješenje da bi hrvatske institucije prodisale.”

Za sukob unutar tog duopola ne ističe krivca jer smatra da je on odavno izašao izvan okvira. Ipak, usredotočena je na Milanovića.

“Predsjednik je imao priliku postupiti kvalitetnije za Hrvatsku, ali pokazao je da mu ništa nije sveto na putu prema političkim ambicijama. Time je pokazao političku nezrelost i ne zaslužuje više biti predsjednik.”

Javno je podržala odlazak časnika u NSATU misiju i time je jedna od rijetkih koja se na to odlučila od zastupnika koji su u opoziciji. Objasnila je zašto.

“Postavila sam jasno pitanje gospodinu Orsatu Miljeniću, da mi objasni je li riječ o tajnoj informaciji vezano uz odlazak hrvatskih vojnika u Ukrajinu ili je riječ o neistini. Nisam dobila odgovor. Moj temeljni stav je da to pitanje treba zaključiti, ali kako posao saborske zastupnice shvaćam ozbiljno, tražila sam sve potrebne informacije da bih donijela konačnu odluku. Također, nikad nismo razjasnili postoji li neka zaštićena informacija, točno određenog datuma, koja bi nam pomogla stvoriti mišljenje o ovoj temi ili se radi o nepostojećoj informaciji, što znači da nas je predsjednik obmanjivao. Pitanje na tom tragu postavila sam predsjedniku Sabora, koji me uputio na Ministarstvo obrane i vidjet ću hoće li mi se odgovoriti i na koji način. Za Hrvatsku je bilo bitno ne dijeliti se na ovoj temi jer nam je vanjskopolitičko jedinstvo jako bitno. Sve to na ovakav način nije ni trebalo doći u Sabor. Ako je predsjednik smatrao da NATO ulazi u rat i staje na jednu stranu, trebao je reagirati odmah u Washingtonu na summitu. On je morao reagirati na najvišoj razini, iako to nije uobičajeno. To bi bila dosljedna politika. S druge strane, kad je predsjednik Vlade vidio da ne postoji dvotrećinska većina, trebao je to pokušati riješiti na miran način. To škodi Hrvatskoj. Došli smo do samoponiženja. Kad postanem predsjednica, dat ću sve od sebe da se to više ne ponavlja.”

#related-news_2

Ne isključuje da se ova tema gurala u fokus javnosti kako bi se skrenula pažnja s poreza na nekretnine ili problema u zdravstvu. Također, smatra da je tema stana u Splitu Dragana Primorca jako bitna.

“Voljela bih znati pozadinu te imovine i svatko tko ulazi u javni prostor bi trebao znati objasniti takve stvari. Ljudi ne mogu danas ni podići kredit za nekretninu pa ih zanima tako nešto. Ali, budimo realni, Primorac nije ozbiljan politički protivnik i vjerujem da će se njegova kampanja urušiti sa svakom njegovom izjavom. Ali, da bismo dobili povjerenje građana, nije dovoljno govoriti samo o korupciji, vidjeli smo to na parlamentarnim izborima.”

Afera Geodezija ponovno se nametnula kao tema, posebno nakon sastanka predsjednika Vlade i glavne europske tužiteljice Laurom Codruţom Kövesi. Selak Raspudić su u toj priči čudne brojne stvari, posebno oko traga novca.

“To je otpočetka nejasno i ministrica Nina Obuljen Koržinek će to morati objasniti. Teško je za povjerovati da netko na čelu ministarstva nije bio upoznat sa stvarima koje se događaju oko nje.”

Smrt dječaka (15) u Centru za rehabilitaciju Rijeka još je jedan događaj koji se dogodio upravo kao rezultat svih propusta unutar sustava, a posebno je šokirala izjava HDZ-ove državne tajnice Marije Pletikose, koja je ustvrdila da su takve stvari uobičajene. Selak Raspudić komentirala je treba li ona zbog toga predati ostavku.

“Strašno je što se dogodilo i to je poraz sustava. Neke stvari isplivavaju na površinu i kad si približimo taj slučaj, vidimo koliko je sve na klimavim nogama i koliko se sustav socijale urušava. Svi koji smo u politici, bez obzira na to što ne volim ljude trpati u isti koš, moramo preuzimati političku odgovornost za izjave i to što radimo. Činjenica je da su napravljeni propusti i vidjet ćemo hodogram odgovornosti, činjenica je da su uvjeti strašni i da posljedice nitko ne može popraviti. Izgubljen je jedan život, ne zato što je morao biti izgubljen, nego zbog propusta u sustavu. Nitko se više ne javlja na natječaje, svjedočimo konstantno iskazivanju nezadovoljstva zaposlenih… Sustav treba izgraditi ispočetka jer ako ovako nastavimo, svjedočit ćemo tragičnom epilogu koji nije moguće promijeniti”, zaključila je Marija Selak Raspudić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

#related-news_3

#related-news_4