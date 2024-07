FOTO / Država iznajmljuje prostore na ekskluzivnim lokacijama, u ponudi i nekretnine na moru

Podijeli :

Državne nekretnine

Državne nekretnine raspisale su sedmi javni natječaj za podnošenje ponuda za zakup 21 poslovnog prostora i tri garaže u vlasništvu Republike Hrvatske.

U desetogodišnji zakup nude se prostori od Vukovara i Osijeka na istoku Hrvatske, preko Bjelovara i Zagreba u središnjem dijelu zemlje, a u priobalju od Rijeke do istarskih gradova Umaga, Poreča i Pule, sve do dalmatinskih središta Splita i Zadra. Rok za predaju ponuda je do podneva 9. rujna 2024.

Prostori u središtu Zagreba

U Zagrebu je ponuđeno 11 poslovnih prostora te dvije garaže koje su u Novom Zagrebu u Božidara Magovca BB, veličine 16 četvornih metara, s početnom cijenom od 2,60 eura/m2.

Od zagrebačkih prostora koji se nalaze u nultoj i prvoj zoni, ističu se oni u Ilici 35, Mesničkoj 3 i Dežmanovoj 3. Manji dvorišni poslovni prostor od 23 četvorna metra nalazi se u blizini glavnog zagrebačkog trga i nedaleko Frankopanske ulice, u Ilici 35, i daje se u zakup po početnoj cijeni od 12,85 eura/m2.

Nasuprot njega, u prizemlju i na prvom katu dvorišne zgrade u Mesničkoj 3 ponuđen je vrlo prostran poslovni prostor ukupne površine od 542 četvorna metra, s početnom cijenom od 5,75 eura/m2. Njemu iza leđa, u pješačkoj zoni Ivana Dežmana 3, Državne nekretnine daju u zakup ulični poslovni prostor od 30 četvornih metara za koji se ponude zaprimaju po početnoj cijeni od 16,23 eura/m2.

U zagrebačkoj drugoj zoni natječajem se nudi dvorišni prostor od gotovo 34 četvorna metra u Ilici 138 te u Palmotićevoj 21 koji sa svojih 35 četvornih metara ima početnu cijenu od 10,90 eura/m2.

Nekoliko poslovnih prostora može se zakupiti i u trećoj zoni grada Zagreba. Prostor od 21,60 četvornih metara u Livadićevoj 9 nalazi se u blizini Kvaternikovog trga, dok je sjeverno od Ilice prostor od 33 četvorna metra u Vinogradskoj 48, a u Savskoj 95 nalazi se ulični prostor koji sa svojih 30-ak četvornih metara gleda na prometnu tramvajsku cestu. Početna cijena za ove poslovne prostore iznosi 8,40 eura/m2.

Nude se i nekretnine na moru

Na istoku Hrvatske, u blizini Gradske knjižnice u Vukovaru je ponuđen ulični prostor od 36 četvornih metara u dr. Franje Tuđmana 11 po početnoj cijeni od 6,63 eura/m2, dok su u Osijeku ponuđena dva prostora – jedan je u nultoj zoni grada u sklopu barokne osječke Tvrđe, u Franje Kuhača 31, gdje za 57,72 četvornih metara ovog uličnog prostora početna cijena iznosi 9,39 eura/m2, a drugi osječki prostor nalazi se u Velaluškoj 5 te se sa svojih 42,68 četvornih metara nudi u zakup po početnoj cijeni od 4,85 eura/m2.

Na istarskom poluotoku, u Puli se mogu zakupiti dva poslovna prostora, jedan veći u Negrijevoj 37, a drugi manji u Katalinića Jeretova 34, oba po početnoj cijeni od 15,93 eura/m2. U Umagu na adresi Tribje 27 ponuđen je poveći poslovni prostor od 95,36 četvornih metara, dok se u Poreču, Kvajera 20 može zakupiti garaža od gotovo 26 četvornih metara.

U blizini Autobusnog kolodvora u Zadru, u Franka Lisice 2B, Državne nekretnine daju u zakup prizemni ulični poslovni prostor veličine 57 četvornih metara po početnoj cijeni od 11,80 eura/m2. Splitski prostor u Matoševoj 1, sa svojih 120 četvornih metara strpljivo čeka svog zakupnika po početnoj cijeni od 12,17 eura/m2.

Ponude do rujna

Pregledi svih poslovnih prostora i garaža započinju 26. kolovoza prema terminima objavljenima u javnom pozivu i traju do 30. kolovoza 2024. Ponude se predaju do 12 sati u petak 6. rujna 2024., a zainteresirani ponuditelji mogu ih dostaviti osobno ili poštom na adresu Državne nekretnine d.o.o., Planinska 1, Zagreb te će istoga dana u 13:30 biti održano i javno otvaranje ponuda.

Poslovni prostori se daju u zakup u viđenom stanju pa se uz preglede na lokacijama, detaljnije informacije s fotografijama mogu pogledati i na poveznici: Natječaj za zakup poslovnih prostora 7/24, a sudjelovati mogu pravne osobe, fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost te sve ostale fizičke osobe u slučaju natjecanja s ponudama za garaže.

