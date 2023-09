Dva mjeseca od nezapamćenog nevremena: Zagreb još sanira štetu, građani čekaju financijsku pomoć

Pokazala nam je na prokišnjavanje na trećem katu zgrade u kojoj živi, a koja je, kaže, stara tek četiri godine. Govori da je išla u ured za prijavu štete, no iznenadila se onime što su joj tamo rekli. “Išla sam ja tamo da prijavim štetu, a kad on meni kaže: ‘Nađe voda sebi put.’ Pa kakva je to gradnja? Kakvo je to pravilo da meni s osmog kata dođe na treći? Ne mogu shvatiti”, rekla je.

Šteta se i dalje sanira

Garaža Marine zgrade bila je potpuno poplavljena, a prokišnjavalo je i u hodnicima i predsoblju njena stana. Dio krova koji se odlomio još uvijek se sanira. I drugi stanari zgrade opisali su nam štetu koju su pretrpjeli.

“Rolete su otišle na dvije strane, tako da imam neke štete i u stanu, a u zgradi je dosta štete. Ne znam kako se to točno renoviralo, nisam upućen. Sanacija je još uvijek u tijeku, a valjda će biti gotova do kraja godine, nadamo se”, kazuje nam Zagrepčanin Davor.

Što s onima koji nemaju ugovoreno osiguranje?

Snažan vjetar otpuhao je i dio limenog krova u obližnjoj zgradi u naselju. Međutim, predstavnica stanara uspjela je uz osiguranje namiriti štetu vrlo brzo.

“Mi smo već 26. srpnja imali promijenjeno pola krova, sve novo je bilo stavljeno. Predana je bila odšteta Allianz osiguranju i osiguranje nam je pokrilo cijelu štetu, koja je iznosila nešto više od 18 tisuća eura”, prepričava svoje iskustvo Dejana Ivišić, predstavnica stanara.

A za one koji nemaju ugovoreno osiguranje, građani su mogli Gradu do 7. kolovoza prijaviti štetu. Do sada je zaprimljeno 6200 prijava, a većina njih bila je na krovištu zgrada i obiteljskih kuća.

“Građani mogu očekivati od sredine listopada ove godine da ćemo im se javiti s dodatnim informacijama nakon što odluku o novčanoj pomoći usvoji Gradska skupština. Onda će se dostavljati još nekakve osnovne informacije i sklapati ugovor o dodjeli financijske pomoći”, objašnjava Ana Pavičić Kaselj iz Ureda za gospodarstvo Grada Zagreba.

Grad će za obnovu izdvojiti 25 milijuna eura

Procjenjuje se da će za to Grad izdvojiti oko 25 milijuna eura. Međutim, svega je 10 posto privatnih stanova osigurano, pa Iz Udruge predstavnika stanara apeliraju da se taj broj poveća.

“Grad je obećao tu određena sredstva, međutim ta sredstva nisu dostatna. Teško je očekivati da će Grad izdvojiti toliko sredstava da bi sanirao ukupnu štetu. Dakle, tu moramo razvijati tu svijest, javnu i građansku svijest da se imovina mora osigurati”, kazuje nam Zdravko Vladanović iz Udruge predstavnika stanara Grada Zagreba.

Stiže nam hladna fronta koja nosi nevrijeme, a to je tek početak Nevrijeme pogodilo Zagreb: Voda izbija šahtove, po ulici se slijevaju fekalije i kišnica

Voljeli bi građani kada bi se mogla osigurati sigurnost u gradu nakon nevremena. U naselju Siget i dalje su dijelovi ograđeni zbog mogućih lomova grana i stabala.

“Rekli su da nešto čiste, međutim evo ovo (op.a. urušeno stablo) tu stoji od ljeta. I nitko to ne dolazi pokupiti, sad su makar došli pokositi travu pa hajde barem nešto. Mislim da je to presporo, mogli su to bolje”, kazao je za N1 Damir iz Sigeta.

Je li se moglo bolje ili ne – iz Grada poručuju građanima da će se sve grane i rizik od urušavanja stabala otkloniti do kraja mjeseca.