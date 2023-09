Ovih deset vrsta voća imaju najmanji udio šećera

Podijeli :

Micanje šećera iz prehrane možda je trenutni trend, ali ako razmišljate o eliminiranju voća zbog prirodnih šećera koje sadrže, možda ćete dvaput htjeti razmisliti.

“Voće pruža mnogo stvari koje nam trebaju”, kaže registrirana nutricionistica Bonnie Taub-Dix, autorica knjige “Read It Before You Eat It”, za Good House Keeping. “Ono pruža vitamine, minerale i antioksidanse. Također nas hidrira i pruža nam vlakna koja nas zasite”, dodaje.

Nažalost, ne jede dovoljno ljudi voće koliko bi trebali. Samo jedna od 10 odraslih osoba konzumira dovoljno obroka voća i povrća kako bi stvorili uravnoteženu prehranu, prema CDC-u. Nedostatak ovih važnih namirnica može dovesti do kroničnih bolesti poput dijabetesa i bolesti srca.

Međutim, ako želite smanjiti unos ugljikohidrata na zdrav način i ne želite pretjerivati s voćem koje ima više šećera, poput banana, postoji mnogo niskougljikohidratnih, hranjivih opcija. Evo 10 voćki koje možete konzumirati kad god vas uhvati žudnja za voćnim slatkim:

1. Jagode

Jagode su odlična opcija kad je u pitanju voće s niskim udjelom šećera. Čaša jagoda sadrži samo sedam grama šećera i pruža gotovo, ako ne i više od, vašeg dnevnog preporučenog unosa vitamina C.

2. Grejp

Najbolji način za minimiziranje unosa šećera je pažljivo biranje veličine porcija, kaže Taub-Dix. Grejp je odlična opcija kao zamjena za slatke grickalice, ali možda nećete htjeti pojesti cijeli plod, ovisno o vašim potrebama. Polovina tog voća sadrži osam grama šećera.

3. Avokado

Da, avokado je doista voće. Velika koštica u sredini broji se kao sjeme, što je jedna od definirajućih karakteristika voća. Avokadi su puni zdravih masti koje štite vaše srce i snižavaju LDL (tzv. “loš”) kolesterol, te fitokemikalija koje smanjuju oksidativni i upalni stres. Jedan avokado sadrži malo više od grama šećera.

4. Šljive

Ovi favoriti kasnog ljeta sadrže samo sedam grama šećera i imaju 30 kalorija po komadu. Što je zanimljivo kod šljiva je da se s njima možete kreativno izraziti i napraviti stvari poput džemova i marmelade bez šećera.

5. Maline

Ove bobice iznenađujuće imaju nizak udio šećera s obzirom na njihov slatki okus: Čaša sadrži samo pet grama šećera. I s osam grama vlakana, vjerojatnije je da ćete se osjećati siti nego nekim drugim voćem.

6. Kupine

Ovo je još jedna ukusna bobica. Čaša sadrži sedam grama šećera, osam grama vlakana i dva grama proteina, što je čini savršenim hranjivim snackom.

7. Jabuke

Ako imate dijabetes ili vas brine kako voće utječe na razinu šećera u krvi, razmislite o načinu na koji ga konzumirate. Cijela jabuka ima niži glikemijski indeks (GI) od jabučnog soka, kaže Taub-Dix. To znači da jabučni sok ima potencijal podići razinu šećera u krvi više nego što bi to učinilo konzumiranje običnog voća. Jedna srednje velika jabuka sadrži samo 19 grama šećera, dok šalica nezaslađenog jabučnog soka ima oko 24 grama.

8. Breskve

Malo što se može usporediti s osjećajem zadovoljstva kada zaronite zube u sočnu, slatku i kiselu breskvu. Jedna srednje velika breskva sadrži oko 13 grama šećera.

9. Naranče

Kao i kod jabuka, bolje je jesti cijelo voće nego piti sok od naranče. Obična naranča sadrži 12 grama šećera i više od dnevnog preporučenog unosa vitamina C. Šalica nezaslađenog narančinog soka, s druge strane, sadrži dvostruko više šećera i samo trećinu vlakana.

10. Azijska kruška

Ove velike kruške su tvrde, hrskave i divno slatke. Budući da su tako ukusne, možda ćete biti iznenađeni kad saznate da su uglavnom voda i sadrže samo 8,6 grama šećera.

