Dvije zastupnice postale su noćna mora za Jandrokovića

Patrik Macek/PIXSELL

Kada saborskom zastupniku u raspravi nije dopušteno replicirati, a iskoristio je još neke mogućnosti kako bi nešto rekao, preostalo mu je da deklarira da je prekršen Poslovnik. Omiljeno je to sredstvo svih zastupnika, ali predsjednik Sabora Gordan Jandroković zbog povrede Poslovnika svaki dan dijeli opomene jer su u pitanju klasične replike, a s oporbenjacima se i sukobljava.

Neprestano Jandroković apelira na zastupnike da ne zloupotrebljavaju ovaj instrument, ali bez ikakvog učinka. Više puta je zato namjeravao promijeniti Poslovnik kako bi uveo red u sabornicu, međutim, odustao je toga jer je svjestan da bi pokušajem ukidanja povrede Poslovnika izazvao optužbe opozicije da guši slobodu govora, što mu nikako ne treba, piše Novi list.

No, posrećilo mu se i pronašao je pravno uporište da barem jednoj zastupnici, Karolini Vidović Krišto, zabrani korištenje povrede Poslovnika, istina, samo do kraja aktualne sjednice, znači do sredine srpnja.

Otvoreno pismo

Vidović Krišto se, naime, prošli tjedan porječkala s potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom (HDZ), koji joj je podijelio niz opomena, zbog čega je najavila da će tražiti očitovanje Odbora za Ustav.

Ali nije to napravila u propisanom roku od 24 sata i Jandroković je u srijedu zadovoljno objavio da se ona iz tog razloga nema pravo javiti za povredu Poslovnika dok traje 16. sjednica.

Na taj ju je način dosta ograničio u raspravi i Karolina Vidović Krišto nije to, naravno, dobro primila. Obratila se jučer Jandrokoviću otvorenim pismom u kojem je ocijenila da on čini “poslovničko nasilje”.

“Ta sramotna odluka dokazuje da je vaš jedini cilj sprečavanje redovnog parlamentarnog djelovanja kako bi putem blokiranja rada Sabora zaštitili današnje sveprisutno bezakonje i korupciju, a što jest izravni rad protiv interesa hrvatskih građana”, napisala je predsjednica stranke Odlučnost i pravednost.

Objasnila je da nije Odboru za Ustav poslala zahtjev za očitovanje o Reinerovom postupanju prema njoj zbog nedostatka vremena s obzirom na to da se angažirala kako bi pomogla šesteročlanoj obitelji kojoj prijeti deložacija, a i svjesna da bi većina u tom saborskom tijelu, kao uvijek, »logikom političkog betona« stala na stranu HDZ-ovog dužnosnika.

Dakle, Jandroković je uspio Karolini Vidović Krišto, makar tijekom idućih mjesec i pol dana, oduzeti povredu Poslovnika, ali time si je samo malo olakšao vođenje sjednice.

I jučer se, baš zbog povrede Poslovnika, žestoko posvađao s nekoliko opozicijskih zastupnica, ponajviše s predsjednicom Kluba Možemo! Sandrom Benčić.

Isprovocirana hvalospjevima HDZ-ovca Mire Totgergelija Vladi kao snažnom zaštitniku potrošača u Hrvatskoj, Sandra Benčić se rutinski javila za povredu Poslovnika i počela govoriti da Vlada uopće ne štiti potrošače.

Ali predsjednik Sabora ju je odmah prekinuo tražeći od zastupnice obrazloženje čime je to točno Totgergeli povrijedio Poslovnik, na što je ona kazala da – laže.

Tko (li) laže?

“On isto tako misli da vi lažete”, odgovorio je Jandroković zastupnici Možemo! u njihovoj brzoj razmjeni argumenata. Sandra Benčić se požalila da predsjednik Sabora ima prema njoj drukčije kriterije nego prema ostalima koji su jučer posegnuli za povredom Poslovnika, što je on negirao.

“Jako detaljno ću pratiti primjenjujete li isti kriterij”, upozorila je zastupnica predsjednika Sabora.

“Baš sam se uplašio”, ironično joj je uzvratio Jandroković, nakon čega je opomene, zbog lažne povrede Poslovnika, dao i Totgergeliju i još jednom zastupniku HDZ-a.

Iznova je povreda Poslovnika bila njegova noćna mora. Rekao je u jednom trenutku da je solidno krenula rasprava o zanimljivoj temi, a “onda su počele zlouporabe povrede Poslovnika”.

