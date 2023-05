Stručnjak za međunarodne odnose: Srbija kao da je zapela u podzemlju

Podijeli :

Branimir Vidmarović, stručnjak za međunarodne odnose gostovao je u Newsnightu i komentirao geopolitičke aktualnosti iz regije i svijeta.

Vidmarović ne vjeruje da će situacija u Srbiji skalirati u nemire koje bi se mogli proširiti u susjedstvo. “Svaki slučaj masovnog ubojstva je zaseban. Pritom svatko ima svoju teoriju, što nije dobro“, dodao je.

“Kada krene narodni gnjev, onda se naravno sve taloži. Problem s oružjem u Srbiji dosta je velik, Nažalost nakon domovinskog rata i NATO bombardiranja Srbija kao da je ostala u podzemlju. Kultura tog kriminalnog podzemlja je zarazna, ona je privlačna i pruža određen šarm. Povukao bi paralelu s Rusijom gdje je zatvorska estetika jednako tako privlačna velikom broju ljudi“, vjeruje Vidmarović.

Peskov: Vidimo kakvu političku mudrost mora imati Aleksandar Vučić Deutsche Welle: Vučić se malo uplašio?

Kazao je i kako je prvi impuls Vučića na ono što se događa u Srbiji nešto ukinuti i zabraniti.

Na pitanje je li Vučić posljedica ili uzrok Vidmarović, tvrdi da je srpski predsjednik drugo navedeno.

No ne treba se zavaravati, napominje Vidmarović, i Hrvatska ima sličan problem.

“Kod nas je polufunkcionalna demokracija. Isto tako imamo problem s kolektivnom šizofrenijom gdje na sve gledamo crno ili bijelo“, vjeruje.

“Kad je Vučić krenuo u proces normalizacije odnosa s Kosovom, stvorio si je problem. Krenuo je u taktiku stvaranja grube mitologije kako je on predsjednik koji štite srpske interese i koji nikad neće dati Kosovo. Ako krene do kraja u taj proces normalizacije odnosa s Kosovom, on je politički mrtav. Ne vidim kako može imati političku budućnost“, dodao je.

Dodao je i da ostavka nije popularna metoda kod političara poput Vučića, te kako je prijevremeno raspisivanje izbora izglednija opcija.

Osvrnuo se i na ono što se događa u SAD-u.

“Imam dojam da se Trumpovu kampanju pokušava omesti. Trumpovi republikanci zastupaju izolacionizam. To znači da žele da se proračun namijenjen Pentagonu usmjeri prema drugim sektorima. CIA i ministarstvo obrane imaju velike proračune i to ne žele dopustiti“, vjeruje Vidmarović.

Kada je riječ o ratu u Ukrajini Vidmarović tvrdi da se SAD zapravo pribojavaju magnitude ukrajinske kontraofenzive. “Stalno se kroz njihove izjave provlači misao kako možda još nije vrijeme. Zavlače i oko slanja raketa. Mislim da je Zelenski ljut, jer ne dobiva od zapada što želi, a kontraofenziva mora ići, cijela nacija ju očekuje“ zaključio je Vidmarović.

