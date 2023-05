Ekonomist: Mirovinska reforma štetna je za Hrvatsku. Gubimo novac

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Željko Garača s Ekonomskog fakulteta u Splitu gostovao je u Newsroomu i komentirao najavljeno povećanje plaća i ukidanje prireza, mirovinsku reformu i prognozirao kako će se kretati inflacija.

“Novca za povećanje plaća sigurno ima, no nije to pitanje, već je li to dobro za državu. Kada su liječnici i medicinske sestre u pitanju, ja sam prije četiri godine sve izračunao i izašao s prijedlogom da se njima poveća plaća za 50 posto bruto. Ali tada liječnička komora nije pokazala previše interesa za moj prijedlog. U Hrvatskoj vlada mišljenje da su plaće javnih dužnosnika trošak, no zapravo to nije točno. Taj novac će se brzo vratiti u državni proračun i podići će BDP. Znanost to jasno dokazuje, ali mainstream i ekonomisti nisu skloni znanstvenom promišljanju“, kazao je Garača.

Tvrdi da bi po njegovim tadašnjim konkretnim izračunima u prvoj godini stvarno nastupio deficit proračuna, ali bi se on krajem druge godine anulirao kroz rast BDP-a.

Kada je riječ o ukidanju prireza, kaže da ga je ta ideja manje uzbudila.

“Lokalne samouprave su ostvarile relativno velike suficite, pa je možda otuda krenula ta ideja. No načelno sam protiv toga jer to je jedini porezni oblik u nadležnost lokalne samouprave i njegovo ukidanje značilo bi dodatnu centralizaciju“, dodao je.

Objasnio je da bi, primjerice, ukidanje prireza u Zagrebu, za nekog tko ima uzdržavanog člana obitelji i prosječnu plaću, značio rast neto plaće od tek jedan posto. Ili rast od tek dva posto ako nema uzdržavanog člana obitelji i nešto veću plaću.

Smanjenje doprinosa za mirovinsko osiguranje, pak, tvrdi da bi bila loša mjera koja bi dovela mirovinski sustav u još veće probleme.

“Problemi u javnom mirovinskom sustavu, zbog demografske situacije, postoje svugdje u svijetu. No mi smo usamljeni u Europi jer imamo tranzicijski trošak mirovinske reforme (op.a. on nastaje uplaćivanjem dijela doprinosa u II. mirovinski stup, a koji se pojavljuje kao manjak za potrebe tekućih umirovljenika). Eventualnim smanjenjem doprinosa povećao bi se deficit i porastao bi tranzicijski trošak. Kada su čak i zagovornici 2.mirovinskog stupa priznali da je 1.mirovinski stup održiv i jamac stabilnosti, pojavio se ministar koji ga želi eliminirati“, vjeruje Garača.

“Moja osnovna teza da je mirovinska reforma štetna za Hrvatsku. U jednom članku iz 2019. pokazao sam da se toj godini ukinula mirovinska reforma, kako bi nam te i svake naredne BDP-a bio veći za 3, 5 posto veći. Ne bi se to ponavljalo svake godine, ali bi osnovica bila veća. To je oko 2, 5 milijardi godišnje. Za toliko smo sada siromašniji jer imamo mirovinsku reformu“, poručio je ekonomist.

Što se tiče inflacije, tvrdi da je teško očekivati da će cijene pasti. Osim tamo gdje postoji izrazita tržišna konkurencija.

“U praksi kada se dosegnu neke cijene, one uglavnom takvim i ostanu. No možemo očekivati da će rast cijena biti sve manji i manji“, zaključio je Željko Garača.

