Epidemija ospica u BiH, stigle i u RH. Razlog? Niska procijepljenost

U zeničkom kantonu u BiH gdje bi procijepljenost trebala biti 95 posto za ostvarivanje kolektivnog imuniteta, ona je gotovo tri puta manja - 37 posto.

“Situacija se pogoršava, čemu je pridonijelo je nedostatak imunizacije. Obuhvat cijepljenja u zeničkom kantonu je 37 posto, a treba biti 95 posto da bismo imali kolektivni imunitet”, rekla je Aida Salčinović, Ministrica zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

Od siječnja je u tom kantonu zaraženo više od 1200 ljudi, a u zemlji su zabilježena dva smrtna slučaja zbog komplikacija – preminuli su mladići od 17 i 18 godina. U Sarajevskom kantonu je nagore bilo u svibnju, ali sada se situacija smiruje.

“Mi smo imali 10 do 12 posto djece koja su morala u bolnice otići zbog komplikacije morbila. U te statistike upadaju smrtni slučajevi i mi smo, na sreću, imali samo jedan”, pojasnio je Enis Hasanović, ministar zdravstva Kantona Sarajevo.

Raste procijepljenost jer se dio roditelja i uplašio, a na ruku ide i to što nema nastave. Oboljeli su većinom djeca i to necijepljena. Kazne za necijepljene iznose od 100 do 2000 konvertibilnih maraka, no svejedno je taj trend uzeo maha.

“Ovdje je, ne znam je li u Hrvatskoj tako, moguće da se kazna smanji za 50 posto ako se plati unutar sedam dana, što znači da plati samo 50 maraka ili 25 eura. Vjerujte da smo imali stotinjak roditelja koji su platili samo da ne cijepe dijete. I to je stvarno nejasno”, ustvrdio je Hasanović.

Ospice stigle i u Hrvatsku

Ospice su iz BiH stigle i u Hrvatsku. U ovoj godini je zabilježeno 25 slučajeva, a najveći broj od kraja svibnja.

“Najveći broj oboljelih je u Slavoniji, Osječko-baranjskoj županiji, a onda vrlo sličan broj, radi se tu o 5-6 slučajeva, u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji”, rekla je Iva Pem Novosel, epidemiologinja HZJZ-a za Dnevnik.

Prosječna procijepljenost Hrvatske u primo i revakcinaciji je 90 posto. Najnižu procijepljenost imaju dvije južne županije, ali i Osječko-baranjska. S druge strane, Koprivničko-križevačka i Virovitička imaju 97 posto. Epidemiolozi su na pojavu slučajeva reagirali brzo pa je širenje zaustavljeno.

“Došlo je do prijenosa samo među bliskim kontaktima. Zaustavljeno je neko jače širenje u područjima gdje su zabilježeni ti slučajevi”, napomenula je Pem Novosel.

