Evo koliko možete zaraditi na državnim obveznicama: “Kaj bi uložili mi penzići”

Podijeli :

Izvor: N1 / Pixabay

Na sjednici Vlade danas je predstavljena nova praksa koja se u Hrvatskoj uvodi plan pokretanja državnih obveznica uz aktivno izravno uključivanje građanstva. Isplati li se ići u to? Iako su kamate svakako puno bolje, one na standardne štednje, jasno je da se i tu mora imati dobra ušteđevina i uložiti prilična svota kako bi bilo isplativo.

Ako imate 500 eura viška možete ih uložiti u državne obveznice. U dvije godine zaradit ćete tek nešto više od 30 eura. I to je više je to nego što možete dobiti štednjom u banci. Građani su skeptični.

“A kaj bi uložili? Premalo imamo mi penzići gospođo ili gospodična. Mi ne ulažemo”, rekao je jedan Zagrepčanin.

“Pa nemam novaca, penzioner sam, nemam nikakve ušteđevine pa…”, slaže se dugi.

“Ne bih. Hvala, ne bih. Nemam povjerenja”, dodaje treći.

Država izdaje obveznice za građane s kamatom većom od tri posto i to na rok od dvije godine. Ciljana vrijednost izdanja je barem milijardu eura, a minimalni ulog je 500 eura.

Na pitanje novinara hoće li uložiti, ministar financija Marko Primorac, kaže kako mora razgovarati sa svojom suprugom. “To nije ovako odgovor koji ja mogu dati, ali svakako ćemo se truditi nešto uložiti. Moramo sve u suglasju. Zajednički”, rekao je.

Lalovac pohvalio državne obveznice: Znam jednog SDP-ovca koji će sigurno uložiti U srijedu kreće prodaja narodnih obveznica. Evo detalja

Javni poziv bit će objavljen već u idući ponedjeljak, a dva dana kasnije kreće i prvi krug izdanja za građane koji će trajati tjedan dana.

“Pokrećemo nešto što do sada nije bila praksa u Hrvatskoj, premda takva praksa postoji u nizu drugih zemalja, poput Irske, Portugala, Italije, Poljske, Malte, Cipra i Mađarske čime želimo dinamizirati domaće tržište kapitala”, rekao je premijer Andrej Plenković.

Potpredsjednik Vlade za gospodarstvo nije baš zainteresiran. “Pa da vam budem iskren nisam o tome razmišljao, vidjet ćemo što to znači, ali prije sam sklon da ne. Nisam taj tip. Pa ne moraju se ljudi baš u svemu u mene i u nas ugledat”, rekao je Oleg Butković.

Drugi krug izdanja za institucionalne investitore trajat će jedan dan. Za građane će cijeli postupak preko banaka biti besplatan. Osim u jednom slučaju.

Ono što neće biti besplatno, a to je za građane koji budu odlučili obveznicu prodati prije isteka roka dospijeća, oni će se onda morati dodatno potruditi, imat će i neke dodatne troškove, morat će ako se na to odluče i pronaći brokera koji bi to učinio za njih”, objasnio je Primorac.

Stručnjaci smatraju da rok od dvije godine za državne obveznice u fiskalnom smislu nije dovoljno koristan. “Ako je bio motiv jačanja tržišta kapitala to bih pozdravio. Ako se radi o političkom motivu stvaranju nekog ozračja Vladinog poklona građanima tada bih rekao da se radi o politički inspiriranoj akciji”, smatra Damir Novotny, ekonomski stručnjak.

Ako interes građana bude veći od predviđenih milijardu eura moguće je da se odredi i neko gornje ograničenje. No tek treba vidjeti hoće li iduće srijede građani pohitati u banke.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Astronom otkrio što je točno oboreno na nebu iznad SAD-a: Gotovo sigurno je to Na Krku 4,8, na Baniji 3,6… Trebamo li strahovati? Pitali smo seizmologinju