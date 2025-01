Zuckerbergova odluka se ne odnosi na njih: Faktograf nastavlja provjeravati činjenice u RH

Podijeli :

Drew ANGERER / AFP / Ilustracija

Faktograf ostaje službeni fact checker na Metinim društvenim mrežama Facebook, Instagram, Threads u Hrvatskoj unatoč odluci Marka Zuckerberga o tome da Meta ukida fact checkere u Americi.

“Da, prema našim saznanjima u ovom trenutku nisu najavljene promjene za Third Party Fact-Checking program u EU, a ni drugdje, izuzev SAD-a. Faktograf nastavlja suradnju s Metom kroz 2025.”, potvrdili su za Index iz Faktografa i dodali:

“Odluka vodstva Mete kao kompanije, ukoliko do nje dođe, o ukidanju programa provjere točnosti informacija na njihovim platformama unutar EU zasigurno će se negativno odraziti na kvalitetu informacije koje korisnici vide i dijele. No to neće utjecati, kao što nikada i nije, na uređivačku politiku Faktografa.”

