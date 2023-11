Filipinac u Hrvatskoj: Zaradim do 1000 eura. Ostat ću dokle god me firma bude htjela

Podijeli :

Desetljećima su se građani Hrvatske odlučivali otići 'trbuhom za kruhom' u inozemstvo, u potrazi za boljom plaćom i prilikom za profesionalni razvoj. I danas brojne obitelji imaju nekog tko je radio ili trenutno radi u inozemstvu, a popularne zemlje za odlazak za 'boljim sutra' bile su Austrija, Njemačka, Irska… Stranih radnika u Hrvatskoj do nedavno nije bilo tako puno. No, trendovi se mijenjaju, suočavamo se s nedostatkom radne snage u Hrvatskoj i raste potreba za stranim radnicima.

Jedan od onih koji su u Hrvatsku stigli za boljim životom je i 42- godišnji Raygan Medrano iz Filipina. U Zagorje je stigao prije osam mjeseci.

“Došao sam sam i ovo je bilo prvi puta da sam došao u Hrvatsku. Prije toga radio sam u Kataru, a jedan me je kolega pitao zašto se ne bih prijavio za posao u Hrvatskoj jer tamo trebaju radnike” ispričao je Raygan portalu Zagorje.com.

Prijavio se u agenciju, prošao intervju i, kaže, ‘zgrabio priliku’. U građevinskim poslovima, kakve sada obavlja u tvrtki MDK Građevinar iz Velikog Trgovišća, iskustva ima. Slično je radio, kaže, na prijašnjem poslu. “Nisam se mogao ni prijaviti u agenciju za građevinske poslove, ako to nisam znao raditi”, kaže.

Svoju je zemlju napustio kako bi prehranio obitelj. Raygan je za sobom ostavio suprugu te 16-godišnjeg sina i 14-godišnju kćer. “Nije lako biti odvojen od obitelji, vidjeti se s njima samo preko videopoziva. No, doma je teško. Danas imate posao, sutra nemate. Tako da, jesam daleko od obitelji, ali pomažem im i šaljem im svaki mjesec novac”, priča Raygan.

U njegovoj se zemlji prosječne plaće kreću oko 300 do 400 eura mjesečno. U Hrvatskoj je plaćom, kaže, itekako zadovoljan. “Prije sam zarađivao puno manje, ali ovdje sam zadovoljan”, kaže, iako je, otkriva, da bi uopće dobio priliku da dođe raditi u Hrvatsku, morao platiti agenciji, ali i podmiriti troškove avionske karte.

Život u Zagorju, kaže Raygan, drugačiji je puno od života u Filipinima, no već se prilagodio.

“Živim s drugim kolegama u stanu u Dubrovčanu. Ovdje je lijepo živjeti. Svi su ljudi susretljivi, gostoljubivi, kao i kolege na poslu. Na poslu imamo topli obrok, a u stanu kuhinju pa nakon posla sami kuhamo. Hrana ovdje je dobra, iako je malo drugačija od one na koju smo navikli, mi kuhamo s više čilija, češnjaka, začina”, priča Raygan, dodavši kako se trebalo bome i na klimu prilagoditi.

Nakon tropske klime u Filipinima, u Hrvatskoj ga je dočekao snijeg, kojega je tada prvi put vidio u životu. Na poslovima pomoćnog radnika na gradilištu Raygan mjesečno zaradi 900 do 1000 eura. Njemu, kao i ostalim kolegama iz Filipina, ali i Bangladeša i Egipta, koji rade u MDK, plaćen je smještaj, režije, prijevoz do posla, odnosno gradilišta, a imaju pravo i na dva topla obroka. “Namjeravam ovako raditi dokle god me firma bude htjela, a nadam se da će to biti dugo, dokle god budem fizički mogao raditi”, zaključio je Raygan, koji se nada da će ipak možda iduće godine moći posjetiti svoju obitelj, otići doma na barem mjesec dana. Zbog duljine puta, ali i velikih troškova avionske karte, kraći godišnji se ne isplati, objašnjava.

