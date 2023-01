Filipović: Nema razloga za poskupljenje vode u Zagrebu

Podijeli :

Izvor: Andres Siimon on Unsplash / Ilustracija

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović izjavio je u utorak kako je Vlada Zagrebu pomogla paketom mjera pa nema razloga za najavljeno poskupljenje vode za 15 posto od ožujka te gradskim vlastima poručio kako se nada da će se "pribrati" i odustati od poskupljenja.

“Mi smo Gradu Zagrebu pomogli u okviru jesenskog paketa mjera. Svaki mjesec, Zagreb plati 116 milijuna kuna manje električne energije i u to su uključeni vodovodi kako ne bi došlo do povećanja cijena našim građanima, prema tome nema nikakvog razloga za poskupljenje”, rekao je ministar Davor Filipović za RTL Danas.

Ocijenio je i kako je vlast u Zagrebu s koalicijskim partnerima “dezorijentirana”. “Oni nisu znali jesu li za Ukrajinu ili za Rusiju, ne znaju jesu li za poskupljenje i trgovačke lance ili su za dobar standard hrvatskih građana, prema tome nadam se da će se pribrati, odustati od najavljenih poskupljenja i početi djelovati u interesu građana Zagreba”, rekao je ministar.

Vezano za slučaj tvrtke Međimurje-plin koja ne želi raskinuti ugovore s bjelovarskim školama kako bi prešle na jeftinijeg opskrbljivača zbog čega školama stižu veliki računi od 27.000 eura, Filipović je rekao kako se o tome trebaju očitovati vlasnik i uprava jer je Vlada omogućila da hrvatski plin ide hrvatskim građanima po povoljnoj cijeni.

“Jedanaest opskrbljivača ima pravo na to, jedan od njih je Međimurje-plin i jedino on ne koristi tu varijantu, svi drugi to koriste. To je pitanje zašto se netko tako ponaša, kako netko svojoj djeci u školi može naplatiti toliku cijenu, a ima mogućnost da plin bude po cijeni od 41 euro”, poručio je.

Govoreći o trgovačkim lancima, inspekciji i kaznama, koje su do sada izrečene u iznosu od 234.000 eura, ocijenio je kako im je metodologija o iskazivanju cijena izgovor za nedostavljanje cijena i nepružanje na uvid hrvatskim građanima cijene kakve su trgovački lanci imali.

“Građani imaju pravo znati”

“Ne govorimo o gradnji nuklearne elektrane, nego smo tražili da nam daju cijene za 80 proizvoda”, rekao je ministar Filipović.

Pohvalio je trgovačke lance Konzum i KTC koji su se jedini odazvali na poziv Ministarstva koje je zatražilo od deset najvećih trgovačkih lanaca da im do danas odgovore jesu li im spremni dostaviti cijene 80 proizvoda za javnu objavu, tzv. bijelu listu.

Komentirajući navode da bi zapravo bila riječ o dostavljanju 12 do 15 tisuća cijena različitih proizvoda, rekao je kako to ne bi bilo toliko, ali i da je – građani imaju pravo znati koliko dođe pojedini artikl.

“Nije poanta da nama trgovci diktiraju da će dati cijenu jednog proizvoda pa da onda u trgovini kontroliraju kolika je ta cijena proizvoda. Građani imaju pravo znati koliko dođe cijeli asortiman pojedinog proizvoda. Ne vidim da je to nešto neostvarivo”, poručio je Filipović.

Na pitanje zašto država sama ne napravi istraživanje, odgovorio je kako je i to jedna od varijanti za one koji odluče ne sudjelovati u kreiranju mehanizma za praćenje cijena.

“Popisat ćemo cijene i imati sustav koji će omogućiti građanima da donose kvalitetne odluke prilikom kupnje, da znaju honorirati one koji su bili korektni prema njima”, najavio je.

