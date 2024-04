FOTO / Božinović: “Sportske igre mladih su jedan od najjačih hrvatskih brendova”

Podijeli :

28. sezona Plazma Sportskih igara mladih Svečanom ceremonijom otvorena je u Zaprešiću na Trgu Ivana Pavla II. Prigodni program najveće sportsko-amaterske manifestacije u Europi, vodili su Antonija Blaće i Frano Ridjan, uz izravan prijenos na Arena Sport, Sport klub i N1 televizijama u čak 9 zemalja.

Okupljene je pozdravio i osnivač i predsjednik Plazma Sportskih igara mladih Zdravko Marić koji je zahvalio gradu domaćinu te svim pokroviteljima koji niz godina omogućuju da svim sudionicima natjecanja i svi programi Igara budu potpuno besplatni. “Hvala Vladi Republike Hrvatske na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem na podršci i što su prepoznali važnost Igara za djecu i mlade. Posebno se želim zahvaliti i Davoru Božinoviću, potpredsjedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova na podršci koju nam pruža posljednjih 14 godina. Mi ćemo se i dalje truditi, za vas djeco, da kroz sport omogućimo bolju budućnost.”

Plazma Sportske igre mladih podržavaju i mnogobrojne svjetske institucije UEFA, FIBE, FIDE, MOO, Europska komisija, Europska unija te vrhunski sportaši i dužnosnici. Posebne pozdrave djeci uputili su i ambasadori Igara Luka Modrić, Domagoj Duvnjak, Nemanja Matić, Tomislav Zubčić i Edin Džeko, uz žaljenje što zbog obaveza nisu mogli prisustvovati svečanosti, ali i obećanje da se uskoro druže sa sudionicima Igara.

Pravo sudjelovanja imaju svi pojedinci i slobodno formirane ekipe, a ne samo djeca i mladi koji se aktivno bave sportom. Igre uz propagiranje sporta i sportskog načina života svjesne su svog utjecaja i odgovornosti koje imaju prema sudionicima – promiču druženje, toleranciju i inkluziju, a sve da se razviju u odgovorne pojedince našeg društva. Sve ove vrijednosti promiče i Vlada Republike Hrvatske i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović: “Presretan sam što nakon 14 godina, koliko sam zahvaljujući pozivu Zdravka Marića dio najpozitivnije priče ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi, otvaranje igara dolazi u Zaprešić. Kao potpredsjednik Vlade, roditelj, djed, ali i stanovnik Zaprešića na to osjećam i posebnu dozu ponosa. Hrvatska je proglašena jednom od najsigurnijih zemalja na svijetu, a siguran sam da upravo Sportske igre mladih, daju bitan doprinos te ovaj dio svijeta čine boljim mjestom za život. Svake godine Ministarstvo unutarnjih poslova, provodi velik broj projekata prevencije od nasilja različitih oblika. Ponosni smo na te aktivnosti i na desetke tisuća mladih koje kroz njih dotaknemo, ali bez imalo zadrške mogu kazati da su Sportske igre mladih u tome bile naš stariji i puno uspješniji uzor. 2,7 milijuna djece bez iti jednog incidenta osjetilo je toplinu ovog događanja gdje danima umjesto na različitim ekranima kojima su danas bombardirani, vrijeme provode potpuno fokusirani jedni na druge i to kroz igru i natjecanje. Vrijednosti tolerancije, uvažavanja, ljubav prema sportu i pozitivnom natjecanju koje igre propagiraju već gotovo tri desetljeća imaju snagu trajno mijenjati naše društvo. Hrvatska policija će i dalje čuvati red i sigurnost naših sugrađana, no upravo ovaj projekt je najbolji odgovor kako se u cjelini trebamo strateški, trajno preventivno postaviti prema huliganizmu, vandalizmu i nasilju svih oblika. Vlada Republike Hrvatske je do sada, a siguran sam da će i u buduće maksimalno podržavati jedan od najsnažnijih hrvatskih brendova što Sportske igre mladih sigurno jesu.”

Plamen Sportskih igara mladih u Zaprešić u pratnji djece donio je Denis Špoljarić, bivši rukometaš svjetski i olimpijski pobjednik koji je zajedno s uvaženim gostima po 28. put upalili plamen. U ceremoniji uz Zdravka Marića sudjelovali su i potpredsjednik Vlade Davor Božinović, Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića, Ana Kovačević, Group Brand Manager Bambi ad i Zrinka Ujević, voditeljica Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

Više od 2.000 djece na Trgu Ivana Pavla II. nakon svečanog programa natjecalo se u graničaru i atletici u sklopu Telemach Dana sporta te su se borili za plasman u prolaz na državnu završnicu Plazma Sportskih igara mladih. Također, održani su kvalifikacijski turniri najvećeg malonogometnog turnira u Europi Coca-Cola Cupa, Kinder Joy turnir u uličnoj košarci i MIS turnir u odbojci.

Energičnim hitovima navijačku atmosferu na otvaranju zagrijali su Zaprešić Boysi, a u zabavnom dijelu programa nastupila je Zsa Zsa. Plazma Sportske igre mladih pružaju djeci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta da od siječnja do rujna potpuno besplatno sudjeluju u natjecanjima organiziranim na profesionalnoj razini u 10 sportova: Coca-Cola Cup u nogometu, Tommy turnir u malom nogometu, HEP turnir u rukometu, MIS turnir u odbojci, PAKET24 cup u tenisu, Kinder Joy turnir u uličnoj košarci, Fide turnir u šahu, odbojka na pijesku, graničar, atletika i stolni tenis.

Igre su svojevrsni fenomen koji tradicijom dugom 28. godina svjedoči kako dobra vizija, sustavan rad i upornost mogu prevladati sve izazove, a važnost bavljenja sportom istaknula je Ana Kovačević, Group Brand Manager Bambi a.d.: “Sretni smo što Plazma ima mogućnost podržati ovu plemenitu inicijativu u koju toliko vjerujemo i ponosni smo pokrovitelj već 7 godina, a ono na što smo najviše ponosni jesu divna dječja prijateljstva koja se stvaraju na Plazma SIM-u.“

Djeco, bavite se sportom, igrajte se, družite se, a mi vam želimo sreću u svim predstojećim natjecanjima. Uz vas amo do finala i pobjedničkog trona u Splitu.

Otvorenju su prisustvovali mnogobrojni uzvanici iz političkog, gospodarskog i sportskog života Hrvatske. Tomislav Družak i Josip Pavić, državni tajnici Ministarstva turizma i sporta, Darko Vučić, načelnik Sektora za razvoj i natjecateljski sport Ministarstva turizma i sporta, Karlo Ressler, zastupnik u Europskom parlamentu, Csaba Demscak, veleposlanik Mađarske, Gjorgji Hristov, generalni director Coca-Cola Company Hrvatska, Slovenija i Bosna i Hercegovina, Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemach Hrvatska, Ivan Vlaho, zamjenik CEO UNiCredit Groupe za Srednju i Istočnu Europu i predsjednik Uprave ZABA-e, Sanela Prelić, marketing menadžerica Bambi a.d., predstavnici Podravke, Ivan Tolj, predstavnik Styria media grupe, bivši nogometaši Silvio Marić i Branko Stupar, Velimir Zajec, predsjednik GNK Dinamo Zagreb i trener Sergej Jakirović, kao i nogometaši Dinama Petar Sučić i Mauro Perković, koji su nakon završetka ceremonije bodrili su djecu na sportskim terenima.

Plazma Sportske igre mladih ove će godine samo u Hrvatskoj okupiti više od 110.000 sudionika.

