Plenković najavio: 760 tisuća umirovljenika dobit će jednokratnu naknadu

Vlada je u okviru sedmog paketa mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena osigurala ukupno nešto manje od 248 milijuna eura, izvijestio je u petak na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković, koji je rekao i da subvencije za struju plin ostaju, ali njihove cijene će ipak rasti, za po ukupno deset posto u idućih šest mjeseci.

Paket mjera, koji obuhvaća subvencije na energente, donosi i jednokratnu pomoć umirovljenicima.

Umirovljenicima je vlada namijenila još jedan deveti, krug jednokratnih potpora, za one kojima je mirovina do 840 eura, a takvih je 760 tisuća.

Umirovljenici s mirovinama do 350 eura dobit će 160 eura, od 350 do 500 – 120 eura, od 500 do 650 – 80 i od 650 do 840 eura, 60 eura potpore.

Podsjetio je premijer na Vladi i na dosadašnje mjere koje su se odnosile na umirovljenike.

