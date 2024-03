Frani Barbariću nova kazna zbog sukoba interesa. Nezakonito sjedio u Nadzornom odboru

Podijeli :

Boris Scitar/Vecernji list

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo je danas odluku prema kojoj je Frane Barbarić, sada već bivši šef HEP-a opet prekršio Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Dobio je kaznu od oko 800 eura.

Istovremeno je, naime, bio u upravi HEP-a te u Nadzornom odboru tvrtke Zagreb Health City, čiji je osnivač Zdravstveno veleučilište iz Zagreba.

Zakon o sprječavanju sukoba interesa brani dužnosnicima da u isto vrijeme obavljaju dvije javne funkcije, odnosno da budu na čelnim pozicija u dvije tvrtke koje se financiraju iz proračuna.

Godinama bio u NO

U tvrtki Zagreb health city Barbarić je postao predsjednik Nadzornog odbora još 2006. godine. Nikada, potvrđuju i firma i sam Barbarić, nije primao naknadu. U međuvremenu, je kaže, prestao biti predsjednik tog Nadzornog odbora.

“Sve je bilo prijavljeno u imovinskoj kartici, pa me čudi što je to prijavljeno tek sada”, poručio je Barbarić koji je, uvjerava, bio spreman i odstupiti s čelnog mjesta NO Zagreb health cityja.

Povjerenstvo mu tu argumentaciju nije prihvatilo, već mu je izreklo kaznu zbog sukoba interesa u iznosu od ukupno 796,89 eura.

Već je bio u sukobu interesa

Inače, Barbariću je Povjerenstvo već utvrđivalo sukob interesa. Lani je, prema nepravomoćnoj presudi Upravnog suda, utvrđeno da je tijekom 2018. i 2019. primao nagrade u iznosu od 2.500 i 5.000 ondašnjih kuna. Iako su te nagrade, kako je objašnjavao sam Barbarić, bile predviđene kolektivnim ugovorom HEP-a on ih kao predsjednik uprave nije smio primiti.

Počelo rušenje bespravne vile Frane Barbarića Troskot o smjeni Frane Barbarića: Savjetnička pozicija mu neće oduzeti ovlasti i tiraniju

Zbog toga je, kao i još jedan član ondašnje HEP-ove uprave, kažnjen zbog kršenja Zakona o sprječavanju sukoba interesa. U pitanju je novčana kazna od oko 400 eura koju može platiti u tri rate.

Barbarić je, prema Povjerenstvu, ranije, od siječnja 2018. do siječnja 2020. bio u sukobu interesa i kada je kao predsjednik Uprave HEP-a istovremeno bio na čelu Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb – Istok. I za to je dobio novčanu kaznu, a Visoki upravni sud je pravomoćnom presudom tu odluku Povjerenstva potvrdio.

Tvrdio da nema sukoba interesa

Doduše Barbarić je tvrdio kako nikakvog sukoba interesa nije bilo jer se u gradskom vijeću bavio lokalnom samoupravom, a to, uvjeravao je, nije imalo nikakve veze s onim što je radio u HEP-u. Svi argumenti su mu odbačeni.

Dobio je novčanu kaznu od čak 10 tisuća ondašnjih kuna. Otežavajuća okolnost u ovom slučaju bilo je mišljenje što ga je još u veljači 2018. dobio od Povjerenstva, kada je stupio na dužnost u HEP-u. Rekli su mu tada da ne može sjediti i u Vijeću gradske četvrti Novi Zagreb-Istok, ni primati tamo naknadu, no Barbarić ih, kako je navedeno u presudi Visokog upravnog suda RH, nije poslušao.

To što je ranije kažnjavan i danas mu je bila otegotna okolnost. Kao olakotna je činjenica da nije primao naknadu za članstvo u NO Zagreb

I nakon HEP-a – HEP

Poznato je da je Barbarić u prosincu prošle godine odstupio s funkcije i to nakon što je buknula afera “plin za cent” i ona o bespravnoj gradnji kuće na Hvaru.

U svom službenom priopćenju Vlada je navela da je optužnica za bespravnu gradnju razlog Barbarićeve smjene.

Forbes Hrvatska je u siječnju ove godine dobio potvrdu da je nakon smjene Barbarić prihvatio funkciju savjetnika Uprave HEP-a.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.