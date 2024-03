“Plenković je manje srozao svoju sliku nego Milanović, ali Milanoviću možda manje šteti”

Podijeli :

Stručnjak za odnose s javnošću Krešimir Macan kojeg je angažirao IDS bio je gost Newsnighta u kojem je komentirao raspuštanje Hrvatskog sabora te o mogućemm datumu održavanja parlamentarnih izbora. Kolike šanse opozicija i velika llijevo-liberalna koalicija imaju šanse protiv vladajućih također je bila tema razgovra s našim Ivanom Hrstićem.

“Preporuka je da se uvijek deklariramo za koga radimo. Radim one kampanje koje su zanimljive. Ovo mi je prva kampanja na parlamentarnim izborima i sad radim za IDS. Nama paše da Radnička fronta ne ide sa SDP-om jer je Katarina Peović jaka u Rijeci i može učvrstiti četvrti ili peti mandat SDP-u. Svaki postotak znači SDP-u”, rekao je na početku komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

Zatim je komentirao posljednji saziv Hrvatskog sabora.

“Mislim da smo u kvaliteti Sabora otišli dolje. Rasprave su prije bile uljudnije i kvalitetnije. Uvijek je bila neka svađa jer se znalo da uvijek prolazi prijedlog vladajućih, ali mislim da je ključni trenutak bila svađa oko Ukrajine kad većina lijevih stranaka nije htjela podržati obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Otad kreće nikakva komunikacija. Da su možda tad postigli dogovor, možda bi se kasnije mogli dogovarati oko stvari. Ovako je podvučena crvena linija”, rekao je komunikacijski stručnjak.

Macan kaže da je to bio čisti inat Andreju Plenkoviću pa su poslije dobili Plenkovićev inat.

“Poslije toga nije bilo dvosmjerne komunikaciji. Ovaj saziv Sabora je bio kao od 1. do 4. razreda osnovne škole. Predsjednik Zoran Milanović je totalno spustio tu razinu komunikacije, a kad vidi žaba da konja potkivaju pa ona digne nogu. Ako može predsjednik i drugi onda se i saborski zastupnici žele pokazati svojim šefovima. Premijer Andrej Plenković je manje srozao svoju sliku nego Milanović, ali Milanović možda manje šteti. Istraživanja i dalje govore da je Milanović dobar zabavljač, ali da mu prigovaraju da to nije način izražavanja predsjednika. U popularnosti je najpolulčarniji, ali je prešao crtu gdje građani misle da dobro radi svoj posao. Plenković mora zbog svojih odgovarati. Milanović ne bi trebao aktivno sudjelovati u kampanji. Naštetit će poziciji koju je počeo graditi Peđa Grbin. Čim se on digne, evo Milanovića koji se digne i svi ga komentiramo. Ako Milanović ide u sljedeći mandat neka pusti oporbu da radi svoje. Trebat će mu jaka podrška na sljedećim izborima. On valjda računa da će u drugom krugu svi lijevi glasati za njega, a možda ostanu doma”, kazao je.

Stručnjak je komentirao i kojeg bi se datuma mogli održati parlamentarni izbori.

“Kratka kampanja bi odgovarala HDZ-u, oni su jedino spremni za izbore jer su vladajući. Datum bi mogao biti 12.5 ako se ide na dužu kampanju. HDZ je želio gađati 28. travnja. Po mom mišljenju ima razlike u ta dva tjedna jer bi to bila dva tjedna duže kampanje. Koliko god se ovaj datum najavljivao, opozicija nije spremna, pod pritiskom tog datuma se dogovara koalicija. Mislim da SDP ima program, ostaje pitanje hoće li oni prvi krenuti s kampanjom i hoće li se koalicijski partneri složiti. Oko tri, četiri točke koje ima SDP će se vjerojatno složiti”, rekao je stručnjak pa je dodao: “Intencija zakonodavca kad se održavaju izbori je da oni padaju na neradni dan kako bi što više ljudi moglo izaći na izbore. Ja sam za što dulju kampanju i da se održe u nedjelju. Imamo neku tradiciju i idemo je se držati.”

Komentirao je i stanje u najvećoj stranci izborne koalicije.

“Neće Grbin ostati lider SDP-a ako bude imao manji broj mandata nego sad. Ne može se pobijediti HDZ samo na priči o korupciji, to je negativna kampanja. HDZ će opet nuditi stabilnost i sigurnost, s druge strane SDP mora reći koje su tri, četiri točke buduće politike. Korupcija je jedna od stvari, ali morate im još nešto staviti u džep. Građani su možda donekle reagirali na Ivana Turudića, ali ostalo je prestručno. Isplata mirovina umirovljenicima je tema dana, komentari Laure Kovesi su bili jedan, dva dana. Ljudima su ipak bitnije plin, struja, plaće, od ovih dnevnih afera. Kad se dvije stranke svađaju, onda će doći netko treći. Da sad SDP krene protiv HDZ-a, možda će profitirati Možemo. Moraju izabrati poruke za birače, ako bude previše negativno, ljudi će ostati doma. I pozitivne poruke su motivacija”, zaključio je.

