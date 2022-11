Franko Vidović o padu raketa na Poljsku: Čudo je da se to dosad nije dogodilo

Podijeli:







Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Predsjednik Odbora za obranu Franko Vidović komentirao je u Newsroomu pad projektila na Poljsku.

“Vidljivo je iz izjava da nastoje deeskalirati sukob, nitko ne nastoji potencirati, a istraga će pokazati što se dogodilo”, rekao je Franko Vidović o padu raketa u Poljskoj i dodao: “Situaciju najbolje oslikava izjava Stoltenberga koji je jasno rekao – ako rakete jesu ukrajinske, krivnja je i dalje ruska. U potpunosti se slažem s tim.”

Na pitanje je li incident očekivan s obzirom na žestoko raketiranje Ukrajine posljednjih dana, odgovorio je: “Čudo je da se to dosad nije dogodilo, ali još gore, bez obzira na incident, taj rat ima i dalje golem potencijal da izazove svjetski sukob, to je ono što je problematično i još uvijek nije otklonjeno. Treba se vratiti pregovorima, jedino dijalog može dovesti do rješenja. Teško da može biti vojne pobjede na bilo kojoj od strana. To može završiti kao rovovski sukob kroz idućih par godina, a to ni za jednu zemlju ne bi bilo dobro.”

O aktivaciji članka 4 NATO-a rekao je: “On je vezan ako dođe do napada na teritorij države članice, mogu se sazvati konzultacije sa saveznicima i odlučiti što dalje. Mislim da je Stoltenberg rekao da nije ni aktiviran članak 4. Očito ne postoji ozbiljan, smišljen napada na teritorij NATO-a. Situacija je slična kao kad je kod nas pao dron. Mislim da je bolji put deeskalirati sukob koliko god je moguće, spustiti loptu i vratiti se pregovorima.”

Uspoređujući pad drona u Zagrebu s ovim incidentom Vidović je rekao da je srećom izbjegnuta tragedija: “U slučaju Poljske vidjeli smo smišljenu reakciju vlasti. Kod nas to nije bilo, a zašto treba pitati aktere. Hrvatska ima svoje zakone, treba vidjeti tko ne poštuje Ustav jer ne može ministar vanjskih poslova, ako predsjednik Republike vodi vanjsku politiku u dogovoru s Vladom, ne može ministar preuzeti obveze Hrvatske u inozemstvu. Obavijesti se predsjednika pa se dogovori. Ovako ostavljamo užasno lošu sliku u međunarodnoj javnosti i diplomaciji.

To je super za obranu da ministar obrane zaobilazi predsjednika koji mu je na neki način nadređen i ne drži komunikaciju sa šefom Glavnog stožera. To je nedopustivo, to se ne radi bez obzira na privatan odnos u bilo kojoj priči. Radite u interesu građana RH.

Navodno DORH vodi istragu oko drona, nemam detaljne informacije o tome. Mislim da je tu u pitanju incident, da nije bilo namjerno. Imali smo sreće da nije bilo ljudskih žrtava niti velike materijalne štete. Pokazalo nam je i manjkavosti našeg sustava koje moramo otkloniti. Mislim da više nije bitno tko ga je ispalio, ostalo se sve zna.”

Govoreći o obuci ukrajinskih vojnika, Vidović je dodao: “Bezrezervno podržavam Ukrajinu jer vode pravedan rat. Našli su se u ratu na vlastitom teritoriju koji niasu izazvali niti su ga željeli. Što se tiče obuke, vidjet ćemo obrazloženje kad dođe u Sabor. Indikativno mi je da ministar obrane govori o dva modela, a ministar vanjskih poslova o jednom modelu, volio bih da vlast funkcionira ne temeljem PR-a, tko će prije pred kameru, nego ozbiljno, temeljem zakona. Dva ministra se trebaju prvo ususglasiti s predsjednikom i premijerom, a nakon toga, ako je potrebno, to mogu predložiti Saboru.”

