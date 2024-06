Fred Matić “klečavce” na trgu usporedio s balvan revolucijom: “I tada je bilo uvezenih četnika”

Podijeli :

Zastupnik SDP-a u Europskom parlamentu, Predrag Fred Matić, gostovao je u Pressingu kod Ilije Jandrića gdje je komentirao predstojeće EU izbore, ali i stanje na političkoj sceni.

Matić kaže kako smo 11 godinu članica Eu-a i da bi svi građani trebali znati da se preko m60 posto odluka donosi na razini EP-a. “To dolazi u Sabor koji samo izglasava donesene uredbe i direktive. Nas je 12 zastupnika u EP-u, malo nas je i zato to trebaju biti najbolji ljudi”, rekao je.

“Mi tamo prije svega idemo kao hrvatski zastupnici. Na prošlim izborima dobio sam puno glasova hrvatskih branitelja koji nisu članovi SDP-a. Ponosan sam na svoj ratni put i ne vidim nekoga kompetitivnijeg za zastupanje Hrvatskih interesa”, dodao je.

Kaže kako ih je malo, ali da mogu napraviti dosta. “Predložio sam na početku mandata da se nalazimo svaki tjedan na kavi i da zajedničko djelujemo po nekim stvarima, ali nažalost to se nije dogodilo. Neki koji su stranački opredjeljeni i ovdje se i tamo tako ponašaju i to im ne služi na čast”, naveo je Matić.

Plenković o rezultatima svoje Vlade: “Imamo omjer gdje 19 naših sugrađana radi, a 1 ne radi”

Što se svoga rada tiče, kaže kako je najponosniji na rezoluciju o reproduktivnom i seksualnom zdravlju žena. “Za desničare je to bilo kontroverzno i zove se Matić report te sam za to dobio Oskar EP-a u području zaštite ljudskih prava. Rezolucija, nažalost, nije obavezan dokument u članicama. Snaga je da kada neke zemlje žele donijeti zakon u suprotnosti s tom Rezolucijom može biti prozvan”, istaknuo je.

“Naš premijer kada dođe u Bruxelles onda je to pravi europejac, čovjek 22. stoljeća, no kada pređe Breganu onda je on čovjek dvostruke konotacije. Mi na papiru imamo fantastičnu situaciju što se prava žena tiče, i kada Plenković to prezentira tamo onda to fantastično izgleda, no u stvarnosti znamo da to nije tako. Jedan od tih razloga su i klečavci. Nitko nema ništa protiv molitve, no kada se to radi na glavnom gradskom trgu i 200 metara od katedrale, tada se radi o političkom kontekstu”, rekao je.

“Iz 21. stoljeća krećemo prema 22., a oni bi nas vratili u 17. ili 18., čak i u srednji vijek. Pa tko si ti čovječe da govoriš nekome kako će se odijevati. To su kao što je bila balvan revolucija kada su uvezeni četnici koji su bili 90-ih, tako i sada ima puno uvezenih Poljaka ili drugih koji dolaze za dnevnicu. I vrapci na grani već znaju tko im plaća dnevnicu. Najviše me zgražava što su počeli dovlačiti i žene da se mole tamo da budu kod kuće, da rađa, da kuha i pere. Ja to ne mogu shvatiti u 21. stoljeću”, naveo je.

Tvrdi kako rezolucija govori i o prizivu savjesti te kaže da je javna bolnica dužna osigurati liječnike koji će ženi izvršiti traženu uslugu. “Ako u jednoj bolnici ima 20 liječnika s prizivom savjesti onda ravnatelj mora zaposliti još njih koji nemaju priziv. Ako je to njima isplativo, uredu. No tu vlada i licemjerstvo kad ginekolog kaže da on to ne radi jer ima priziv savjesti, a onda gura svoju vizitku da to napravi privatno. Licemjerstvo na kvadrat”, tvrdi.

Smatra da bi Hrvatska po svojem bogatstvu trebala biti najmanje na sredini prema standardu u EU-u. “Kada govorimo o kontekstu Banovine, tamo ima malo previše Srba pa se vjerojatno zato i s time ne žuri”, istaknuo je.

“Davanje natječaja HDZ-ovcima je za njih raj na zemlji. Oni se i ne trude ići na nebo jer nema im većeg raja od ovog”, dodao je.

Napominje kako je Plenković svoje europarlamentarce stavio na zadnja mjesta jer zna kako su radili. “Sjetite se kada je došao i rekao da će mijenjati HDZ da bi mijenjao Hrvatsku, a sada je HDZ promijenio njega. Mali Vučić, jer mi da nismo u EU-u bili bi isti kao Srbija. Što se EPPO-a tiče, Bog im dao zdravlja”, rekao je Matić.

Navodi kako Europska komisija ima smisao za humor jer je Hrvatskoj, točnije Dubravki Šuici, dao resor demografije. “I što su napravili, ništa. I vrlo je mudro Plenković sada taj resor uvalio DP-u jer to nije nešto kao dat ću nekome 100 eura i on će se vratiti”, dodao je.

HDZ-ovac osudio korištenje jugoslavenske zastave na Povorci ponosa: “To je ta krajnja ljevica koja se pretvara da je centar”

“Žao mi je DP-a, imam neke prijatelje tamo, jer HDZ će ih progutati i ispljunuti, kao što je napravio HSP-om. Što se SDp-a tiče, mi smo s njima samo htjeli sjesti za tri točke – da se makne Turudić, da e ukloni lex AP i da se napravi pošteni izborni zakon. Nikakva tu nije bila koalicija u pitanju”, naveo je.

Rekao je da je Stipe Mlinarić Ćipe njegov prijatelj i da se nada da ne misli sve ono što govori nego to voli njihovo biračko tijelo.

Što se tiče jugoslavenske zastave na Paradi ponosa kaže kako mu je žao. “Bio sam i ja tamo i vidio sam. Budala i kvrgavih grana će biti. Jedan fenomenalni skup i ne znam što im je to trebalo, bile su neke mlade djevojke koje se vjerojatno tada nisu ni rodile. No i u Bleiburgu bude na desetke ustaških zastava pa nikom ništa”, naveo je.

Kao glavni favorit za čelo SDP-a spominje se Siniša Hajdaš Dončić, a Matić kaže da mu je to prvi glas. “Ja nemam ni favorita ni takvih ambicija. Mi ćemo nakon nedjelje počet razmišljati o tim stvarima i svatko se ima pravo kandidati. Ukoliko bude kontinuitet ostat će i kontinuitet rezultata”, istaknuo je.

Smatra kako bi SDP trebao podržati Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.