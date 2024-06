Ostavljate li punjač u utičnici i kada ne punite telefon? Evo koliko će vas to koštati

Podijeli :

Pexels

Mnogi od nas ostavljaju punjač u utičnici nakon punjenja. Međutim, je li to dobro?

Stručnjaci navode kako ne biste trebali ostavljati punjač u utičnici iz više razloga.

Isključite ih kad ih ne koristite: Ovo su uređaji koji vam stalno crpe struju i povećavaju račune

Savjetuju da je bolje izvaditi punjač iz utičnice ako ga više ne koristite, a nekoliko je razloga zašto je to bolje učiniti.

Punjači za punjenje telefona u utičnici troše električnu energiju. Naravno, uređaj za punjenje troši najviše energije kada je mobilni telefon spojen na njega.

No, čak i ako je punjač bez mobilnog telefona samo uključen u struju, troši struju. U punjačima postoji transformator koji transformira napon do potrebne jačine. Za pametne telefone to je oko pet volti.

20 eura godišnje plaćamo za punjač u utičnici

Transformator radi čak i kada nijedan uređaj nije priključen.

Punjač za mobilni telefon koji je uvijek priključen uzrokuje troškove električne energije koje se mogu izbjeći. Na samo punjenje mobilnog telefona, prema nekim proračunima, prosječno se potroši električne energije za oko 20 eura tijekom godine.

To ne zvuči puno, ali kada je više punjača stalno priključeno po kući, troškovi rastu.

Posebno je opasno ako je punjač neispravan. On se može pregrijati i time raste opasnost od požara.

Posebno biste trebali biti oprezni s jeftinim proizvodima. Što je uređaj dulje spojen, to je veći rizik da se nešto dogodi i ošteti. Neispravni punjači u prošlosti su uzrokovali niz požara u privatnim domaćinstvima.

U većini slučajeva radilo se o manjim požarima, piše Krstarica.

