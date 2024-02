Fred Matić o vojnom roku: “Mokri san desničara koji će umrijeti u 7 sati u nedjelju kada budu izbori”

Podijeli :

N1

Iz Strasbourga se za N1 Studio uživo s Ninom Kljenak javio europski parlamentarac Predrag Fred Matić (SDP).

Komentirao je novu akciju EPPO-a u kojoj je među uhićenima i bivši ministar gospodarstva i bivši šef CO-a Hrvoje Vojković.

Velika akcija EPPO-a: Zbog porezne prijevare teške 195 milijuna eura uhićeno 14 osoba Stižu nova pravila o vozačkim dozvolama, evo detalja

“Nisam čuo za vijest, ali mogu koemtnirati ulogu EPPO-a – hvala ti Bože, kad već naše takve intitucije ne funkcioniraju da imamo europske jer smo članica Europske unije. Vidimo u zadnje vrijeme da se postavlja pitanje nadležnosti, tko je nadležan za što. Pošten čovjek se ne boji. Da je za mene nadležna neka selska straža ili u UN, ja se ničega ne bojim jer nemam što skrivati. Oni koji imaju skrivati, a u ovom slučaju su to Andrej Plenković i HDZ postavljaju pitanje nadležnosti. Ako je netko ukrao, važno je da se lopov uhvati. Je li ga uhvatio DORH ili EPPO, manje je važno”, reako je Matić.

Osvrnuo se i na riječi Vladimira Šeksa, koji je žestoko napao one koji su bili na prosvjedu na Markovom trgu, proglasio ih izdajicama hrvatskog naroda, zmijama…

“Teško je komentirati takve ljude, takve izjave… To su zlotvori koji su preko sebe prevukli neku europsku majicu, ali to su teški nazadnjaci, snaga koja 30 godina koči Hrvatsku, vodi je unazad. Da, HDZ je na početku bio jedan od organizatora borbe za neovisnost Republike Hrvatske, ali nisu HDZ-ovci oslobodili RH, nego pola milijuna, barem po papiru, branitelja i ostali ljudi koji su radili za dobrobit države”, kazao je te dodao: “Ulogu dotičnog gospodina trebale bi posebno vrednovati neke institucije. Ako ne one u Hrvatskoj, onda u inozemstvu”.

“Za ovih 700 eura u Hrvatsku vojsku neće ni Nepalci”

Fred Matić za HDZ kaže da “skreće udesno, idu prema Karamarkovom putu”.

“Nikad se oni nisu ni maknuli s tog puta. A svi oni koji ukazuju na njihove marifetluke, lopovluke, krađu… Najmanje 400.000 mladih ljudi je za vrijeme njihove vladavine otišlo je iz ove predivne zemlje. Što reći za kraj? Volim ovu zemlju, ne volim ovu državu, naročito kad ju vode HDZ-ovci”, rekao je Matić.

Osvrnuvši se na najavu vraćanja obaveznog vojnog roka Matić kaže: “Slatki snovi desničara koji će umrijeti u 7 sati u nedjelju kada budu izbori. Ta će priča završiti s izborima. Susav koji je umrtvljen prije 15-ak godina ne može se tako lako obnoviti. To su slatki snovi desničara koji padaju na te priče, ali to je ksup sport, nemamo ni ljude ni infrastrukturu da to napravimo u kratkom roku”.

Matić smatra da bi bolje bilo uložiti u aktualne profesionalne snage, poboljšati njihove uvjete i privući taj poziv mladima. “Za ovih 700 eura u Hrvatsku vojsku neće ni Nepalci”, rekao je.

​N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.