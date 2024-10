General Krešić: Sigurnost Hrvatske nema cijenu

Podijeli :

N1

Predsjednik Hrvatskog generalskog zbora Marinko Krešić razgovarao je s Mašenkom Vukadinović u Novom danu N1 televizije o jučerašnjoj sjednici saborskog Odbora za vanjsku politiku na kojoj je bio i časnik NATO-a Boris Ruge koji je pojašnjavao zastupnicima detalje o aktivnosti NSATU zbog koje se dodatno produbio razdor između vladajućih i oporbe u Hrvatskoj.

“Nažalost, predizborno je vrijeme i vrlo je teško shvatiti da pojedinci zlorabe, zapravo, položaje i koriste ih za svoju promidžbu”, kaže Krešić.

U Hrvatskoj ne prestajemo pričati o NSATU-u zadnjih mjesec dana.

Benčić o NSATU misiji: Ne da nećemo podržati, nego neka nam ni ne govore kada je glasanje

“Vrhovnik je trebao biti informiran u svim detaljima. Međutim, vrhovnik treba informirati vojsku, a ne vojska njega o tome što se događa u NATO-u. Iz razloga toga što je to političko, definitivno, pitanje. Jer pitanje NATO-a, pitanje sudjelovanja, pitanje potreba hrvatske vojske kao članice NATO-a je pitanje politike”, kaže Krešić.

“Mislim da mi kao članica NATO-a, ako su to dva časnika Saveza, ako je formiran MSAN, ako je formirano zapovjedništvo i institucija koja će se baviti agresijom Rusije na Ukrajinu, ako dobivamo tu dva čovjeka iz Saveza koji će biti informirani, koji će raditi za članice NATO-a, a zapravo i za hrvatske interese i donositi informacije, da ne bi to trebalo biti prijeporno pitanje koje je obrazložio zapravo zamjenik šefa NATO-a i pomoćnik koji je čovjek koji je prošao sve naša prostora i koji poznaje dobro situaciju. Mislim da je on došao u dobroj namjeri i zapravo njegove riječi su stav NATO-a. On ne može privatno govoriti kao glavni politički pomoćnik i pomoćnik za sigurnost”, smatra Krešić.

Na pitanje bi li NATO mogao zamjeriti Hrvatskoj ovakvu odluku Krešć odgovara: “‘Pa sigurno to neće dobro primiti”, kaže Krešić pojašnjavajući da je Milanović bio na summito NATO članica u Washingtonu i tamo nije bio protiv misije. “Sad se to događa iza. Mislim da dobro nije iskomunicirano i da mi zapravo ne trebamo srljati, ne trebamo žuriti, ali takve odluke bismo trebali donijeti u zatvorenim krugovima, prezentirati javnosti da je to dobro za Hrvatsku i mislim da bi takvu odluku i donio Sabor”, kaže predsjednik HGZ-a.

“Normalno da može NATO uzeti to za loše Hrvatskoj. Pa i vi biste. Članica si, sve zemlje šalju, samo Hrvatska ne”, ponavlja Krešić i dodaje i prisjeća se kako su 90-ih branitelji goloruki išli braniti Hrvatsku i da su se svi tresli kad bi čuli tenk – jer se – tresla zemlja. “Tako da ovo što se sad čini za kopnenu vojsku, nabava Leoparda, najsuvremenije tehnologije koju koristi 14 zemalja NAOT-a, mislim da je to itekako potrebno i da je to dobar potez. Mi ne ulazimo u pregovore o odnosima ili tome kakva je cijena. Sigurnost RH nema cijenu”, zaključuje general Krešić.

