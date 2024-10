Benčić o NSATU misiji: Ne da nećemo podržati, nego neka nam ni ne govore kada je glasanje

Podijeli :

Sandra Benčić, saborska zastupnica Možemo!, bila je gošća Novog dana kod naše Mašenke Vukadinović s kojom je razgovarala o jučerašnjem sudjelovanju zamjenika glavnog tajnika NATO-a na saborskom Odboru.

Podsjetimo, zamjenik glavnog tajnika NATO-a Boris Ruge na sjednici saborskog Odbora za vanjsku politiku i Izaslanstva Sabora pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a dao je informacije o misiji NSATU te je kroz više od tri sata odgovarao na brojna pitanja.

Sandra Benčić je prisustvovala sjednici te je odgovorila na pitanje je li zamjenik glavnog tajnika NATO-a uspio pojasniti detalje NSATU misije: “Dobro je da smo odlučili ići na Odbor jer su naša pitanja razotkrila HDZ u dodatnim lažima. Važno je da smo imali priliku izravno pitati zamjenika glavnog tajnika NATO-a ključna pitanja koja su nas mučila čitavo vrijeme i na koja nismo dobili odgovor, od Andreja Plenkovića i njegovih ministara smo dobivali lažne odgovore.”

“Nije bilo tajnog dokumenta”

Drugi čovjek NATO-a: Na neke pozicije u NSATU-u moguće je imenovati i civile, ali to je prije izuzetak nego pravilo

“Tjednima su tvrdili da se misija odvija samo na teritoriju zemalja saveznica, da bi onda Plenković rekao da će jedan dio vojnika ići u Ukrajinu, dok je njegov ministar u Saboru tvrdio suprotno. Nakon toga Ivan Anušić u Saboru kaže da je NATO deklasificirao tajni dokument i da sada mogu reći, a niti je bilo tajnog dokumenta, to smo jučer saznali od Borisa Rugea, a niti je bilo deklasifikacije, radilo se o pismu pravnog savjetnika iz ožujka ove godine i koje je postalo otvoreno kada je misija osnovana”, dodala je zastupnica.

Benčić je istaknula da je Hrvatska bila jedina zemlja kojoj njeni čelnici nisu objasnili narav misije: “O tome su lagali i to je dokazano. Lagali su o tome da je dokument bio tajni i da je prolazio postupak klasifikacije. Jednom riječju nisu rekli da se u toj misiji može sudjelovati vojnim osobljem, ali i civilnim osobljem. To mijenja stvari jer kada vojska ide preko granice treba suglasnost predsjednika ili ju se može kompenzirati dvotrećinskom većinom u Saboru, a kada šaljemo civile ne treba ništa.”

“Premijer je cijelu opoziciju prije dva dana nazvao ruskim pačićima, divljačkom hordom, to su epiteti koje nam je davao, zbog čega? Sukob i dilema ne postoje, sudjelovati u misiji se može i na drugi način. Sve ono što je on tvrdio o tome, da ćemo izgubiti međunarodni ugled, nije točno, to je laž, potezom pera se može odlučiti da Hrvatska sudjeluje, ali na drugačiji način”, dodala je Benčić.

Hoće li Možemo podržati NSATU?

Plenković: Ako se narod ne prosvijetli, postoji rizik da će izabrati Milanovića

Odgovorila je na pitanje hoće li Možemo podržati misiju NSATU: “Nakon ovog laganja i skrivanja istine, namjernog potenciranja sukoba zbog predsjedničke kampanje, nakon što nas je svakako nazivao, ne da nećemo podržati, nego neka nam ni ne govore kada je glasanje, neka nas ne zovu. Prema nama se ne odnose niti 10 posto s dužnim pijetetom, mi smo Sabor, zastupnici koje su građani birali, reprezentiramo polovicu Hrvatske. Plenković tvrdi, u svojim optužbama, da je polovica Hrvatske proruska, koji normalan premijer u bilo kojoj zemlji bi polovicu svoje zemlje nazvao proruskom?”, zapitala se zastupnica.

“Mi uvijek imamo isti stav, kada Hrvatska ide u mirovne misije, mi to podržimo, a kada idu u misije koje su podrška zaraćenoj strani, mi tada podržavamo da Hrvatska sudjeluje u komponentama koje se ne vežu direktno uz vojsku ili ratna zbivanja”, dodala je Benčić.

