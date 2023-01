Ginekolog tvrdi da trudnica nije bila hitan slučaj, Beroš šalje inspekciju

Podijeli :

Izvor: Miroslav Lelas/Pixsell

Ministar Vili Beroš je poslao zdravstvenu inspekciju u KBC Split nakon što je trudnica s Brača jučer satima čekala hitni medicinski prijevoz u Split, a jutros je rodila mrtvi plod na trajektu.

“Informirani smo o događaju te smo u tijeku prikupljanja svih relevantnih informacija od svih uključenih zdravstvenih institucija te ćemo po dobivanju istih u najkraćem periodu odlučiti o proceduri koja uključuje upućivanje zdravstveno-inspekcijskog nadzora u zdravstvene ustanove u kojoj je pacijentici pružena zdravstvena skrb”, rekao je ministar Vili Beroš.

“U međuvremenu smo odlučili poslati zdravstvenu inspekciju u KBC Split”, rekao je Beroš.

“Oba glisera hitne pomoći bila neispravna, čekala je helikopter”

Podsjetimo, gradonačelnica Supetra Ivana Marković objavila je na Facebooku da se trudnica s Brača jučer u 8 sati javila na Hitnu u Supetru nakon što je počela krvariti, ali kako su oba glisera hitne pomoći bila neispravna, žena je satima čekala na helikopter koji će je prevesti u Split. Kaže da je helikopter poletio tek u 11 sati.

Hrebak misli da postoje ministri koji su već trebali otići iz Vlade Retrogradni Merkur: Što u 2023. godini očekivati od njega?

U međuvremenu je suprug trudnice, koji je krenuo trajektom, stigao u Split prije nje. Nažalost, liječnici nisu mogli spasiti dijete, pa je žena vraćena kući uz lijekove za induciranje pobačaja, piše Marković.

Tijekom noći je trpjela velike bolove pa je sljedeći dan ponovo trajektom krenula prema Splitu. Tijekom plovidbe je rodila u automobilu na trajektu, a pomagao joj je suprug, kaže Marković.

Upite o ovom slučaju smo poslali splitskoj bolnici i Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije. Odgovore ćemo objaviti kad ih dobijemo.

Ginekolog: Plod je po dolasku u bolnicu već bio mrtav

Šef Klinike za ženske bolesti i porode u KBC-u Split dr. sc. Marko Dražen Mimica je za 24 sata rekao da je žena dobila samo pripremne tablete za pobačaj, a za dva dana je trebala dobiti i one za trudove. Sve je, tvrdi, odrađeno regularno.

“Prema mojim saznanjima od kolega, riječ je o pacijentici koja je imala trudnoću od tri mjeseca i plod po dolasku k nama više nije bio živ. Nije bio hitan slučaj. U našoj je dnevnoj bolnici pacijentica obrađena, napravljene su sve uobičajene pretrage, i postupak u takvim slučajevima – tabletama se izaziva pobačaj, a tablete se daju u dva navrata”, rekao je.

“S pacijenticom se to iskomunicira i objasni te se donese zajednička odluka hoće li ići kući ili ne. Očito se nije sve moglo predvidjeti. Rutinski takve pacijentice ne ostavljamo u bolnici, to napravimo samo onda kad očekujemo da bi se nešto moglo događati. Ne znam je li liječnik znao da je žena s Brača, jesu li to iskomunicirali međusobno”, kaže ginekolog.

Na pitanje bi li, moguće, plod bio spašen da je žena u KBC Split s Brača dovezena ranije, odgovara kako je plod po njenom dolasku već bio mrtav, i puno prije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.