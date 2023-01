Podijeli :

Izvor: N1

Saborska zastupnica Sabina Glasovac gostovala je u N1 studiju uživo i komentirala divljanje cijena nakon uvođenja eura.

“Mene smara post festum igrokaz Andreja Plenkovića, jer sada prijeti nekim arsenalom, a ima praznu pušku, a prazna je jer je propustio napraviti predradnje prije konverzije kuna u eure. Mi smo na to upozoravali”, rekla je Sabina Glasovac.

Podsjetila je da je Hrvatska u eurozonu ušla u stanju velike inflacije, za razliku od brojnih drugih zemalja, koje su uvele snažne mehanizme kako bi osigurale da građani ne osjete prijelaz na novu valutu.

“Mi nismo ništa od toga napravili i sada imamo situaciju da ćemo jednu košaricu, u kojoj će biti mlijeko, maslac, kruh, riža i jaja nakon ulaska u eurozonu platiti 208 kuna, a to isto u prosincu koštalo je 168 kuna. Za to je kriv Plenković i Vlada koja ništa nije napravila da to spriječi i sad se čude kao pura dreku”, rekla je Glasovac o poskupljenjima nakon uvođenja eura.

“Imam osjećaj da se on ponaša kao piroman, baci šibicu, uzrokuje požar i onda sebe pokazuje kao heroja koji taj požar gasi”, rekla je Glasovac.

Smatra da Vlada zbog brojnih poskupljenja treba snositi odgovornost, a ne prebacivati je na trgovačke lance. “Jedino ako to nije dogovorena priča i igra. Ne bi bilo prvi put da pogoduju velikima na štetu hrvatskih građana i malih. Sada mislim da bi najbolje bilo da kao antiinflatornu mjeru idemo s time da ojačamo kupovnu moć naših građana, da se osiguraju povećanja mirovina na način da inflacija ne utječe na njihovu vrijednost, drugo je povećanje neoporezivog dohotka, a treće je da po Zakonu o radu propišemo minimalne postupke uvećanja i za prekovremeni rad, smjenski rad, subotama, blagdanima i zakonom proglašenim neradnim danima”, rekla je Glasovac.

Spominjući kazne koje je Vlada naplatila, a radi se o više od 200.000 eura, Glasovac je rekla da su “sve te kazne kikiriki velikima, koji na dnevnoj razini uprihoduju pet ili deset puta više od tih kazni koje će platiti”.

“To je trebalo spriječiti, sad se to liječiti ne da. Doveli ste se u situaciju, svjesno ili nesvjesno, ali mislim da naš premijer nije naivan i nije od jučer pa kod njega nije ništa slučajno, pa ne vjerujem da ovo nije bila dogovorena igra”, rekla je Glasovac.

