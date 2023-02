Podijeli :

Potpredsjednica SDP-a Sabina Glasovac u Newsroomu je komentirala rad glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj-Šipek, a osvrnula se i na aferu AP i sporne poruke između dužnosnika.

“Imamo mi puno pitanja za nju, samo je pitanje hoće li odgovarati u stilu premijera Plenkovića ‘nisam ja odavde'”, navodi Glasovac.

“Očito je smisao postojanja tog državnog odvjetništva, kako ga ona vidi kao čelnica, je ne talasati previše i ne raditi previše, uz dužno poštovanje časnim ljudima koji tu rade i pošteno obavlja posao. Nažalost, ona ne shvaća da su njoj poslodavac građani i Sabor, a ne Andrej Plenković“, dodaje potpredsjednica SDP-a.

Osvrnula se i na slučaj uhićene bivše ministrice Gabrijele Žalac. Navodi da je na temelju istih činjenica europski javni tužitelj pokrenuo istragu o Žalac, a hrvatsko državno odvjetništvo koje je na tom predmetu radilo dvije godine nije u tom predmetu vidjelo elemente za daljnje postupanje.

“Europsko javno tužiteljstvo je poslalo poruku da je neovisno i da štiti europski novac, za razliku od našeg državnog odvjetništva”, dodala je.

Glasovac je navela i što smatra najvećim problemom u radu DORH-a. “Glavna državna odvjetnica ne shvaća tko joj je poslodavac, ona misli da je to Vlada, Andrej Plenković, a ne Sabor, koji je predstavnik građana i tu je ključni problem.”

Osvrnula se i na aferu AP i sporne poruke. Sam premijer Plenković navodi da je za njega to završena priča i da je to ne-tema.

“Mislim da je svima nažalost sve jasno, a to je da taj jedan modus oeprandi koji smo imali prilike gledati u bivšim HDZ-ovim vladama sada doživljava kulminaciju. Ministri su figure koje su za jednokratnu uporabu koji se izmjenjuju. Vidimo da su krunski igrači iz najbližeg premijerovog okruženja, njegovi savjetnici, ništa se u Vladi i ni u jednom ministarstvu ne događa bez njegovog znanja”, istaknula je Glasovac.

Dodaje da svima jasno tko je AP. “Ivana Brlić Mažuranić bi pozavidjela na ovakvoj kreativnosti u kreiranju bajki koje nam kreiraju Andrej Plenković i njegova svita, a tome se pridružuje i glavna državna odvjetnica.”

Poručila je da se “premijer potpuno pogubio” te da to potvrđuje i njegova nedavna konferencija za medije. “Lako što se on raspada, što su mu stvari koje je vješto kontrolirao izmakle kontroli. Ono što nas treba brinuti jest koliko to Hrvatsku vraća u periode za koje smo mislili da se nikad neće vratiti. To kokošaranje preko grbače hrvatskih građana uzelo je maha, potpuno im je normalno držati desnu ruku na srcu, a lijevu ruku u našem džepu i uzimati građanima ono što je njihovo.”

Kazala je da se nadala da će Plenković donijeti europske prakse kada je preuzeo vlast, no da se pokazalo da je stranka promijenila njega. Podsjetila je i na presudu HDZ-u i bivšem HDZ-ovom premijeru Ivi Sanaderu.

“Po prvi put su jedna stranka i jedan premijer osuđeni za korupciju i kriminal. Osim razlike u imenu Ivo i Andrej, u čemu je razlika? Ja je ne vidim”, zaključila je.

