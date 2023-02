Penava iznio nove optužbe prema vladajućima: Ona je došla s popisom od 30 tvrtki

Podijeli :

Izvor: N1

Predsjednik Domovinskog pokreta i gradonačelnik Vukovara, Ivan Penava, gostovao je u studiju N1 gdje je komentirao aktualnu političku situaciju i novu aferu iz Vlade.

Penavin DP je u na dnevni red u Saboru stavio interpelaciju za glasanje o povjerenju predsjednika Vlade “Sada je svima jasno da je on famozni AP i veliki šef koji stoji iza svih ovih afera i da se one nisu mogli događati bez njegova znanja. Iz dana u dan nas mediji bombardiraju s novim SMS-ovima koja prikazuje strukturu koja izvlači novce kako bi zadovoljila potrebe kako koalicijskih partner, a tako i njih samih”, rekao je.

Penava je ranije rekao da je “Sanader mala beba naspram Plenkovića“. “Imamo nemoguće situacije gdje premijer naziva glavnu državnu odvjetnicu. U Americi imate primjer gdje tužitelj pretresa dom jednom predsjednika Bidena, ali i bivšeg predsjednika Trumpa. Jasno je da je i Plenković trebao biti ispitan kod DORH-a”, dodao je.

“Danas imate nove izliste koje kažu da je Dragana Jeckov došla s popisom od 30 tvrtki koje bi trebali proći na natječaju na području manjina za mikro i makro poduzetnike. Što su to nego indicije, nego vrlo jasan putokaz da iza svega stoje Plenković i Pupovac. I sad mi trebamo misliti da nije postojao sastanak i da nisu vidjeli je li sve dogovoreno prošlo”, tvrdi Penava.

“Bilo bi krivo reći da je cijeli DORH pod nečijim rukama, no postoji opet i čitav niz drugih primjera koji izlaze u javnost pa DORH ne može šutjeti. Pa onda kao u šahu, prvo žrtvujete pijune, ali se polako dolazi do kralja i kraljice, a ja mislim da je u Hrvatskoj sad došlo to vrijeme”, rekao je.

