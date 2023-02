Podijeli :

Izvor: N1

Politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović bila je gošća N1 Studija uživo. Među ostalim, komentirala je i rad glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek.

“Živimo u slobodnoj zemlji, svatko ima pravo reći što misli. I dva i pol sata poslije sam se čudila da je ona pod pritiskom oporbe u slučajevima u kojima se za zlouporabu sumnjiči najbliže ljude Andreja Plenkovića, ali nije pod pritiskom kad on javno poručuje da to nisu teme, implicirajući da ona ne bi trebala postupati po toj temi, ne osjeća pritisak kad je Andrej Plenković nazove i uputi je kako da reagira na istupe predsjednika Milanovića, ne osjeća pritisak vladajuće većine kad je on instruira kako postupati u nekim predmetima”, kaže govoreći o glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek koja danas poslijepodne u Saboru brani izvješće o radu DORH-a za 2021. godinu.

“Nevjerojatno je da osjeća pritisak oporbe koja nema nijednu polugu moći, bilo da se radi o materijalnim uvjetima rada, bilo da se radi o činjenici da nju predlaže Vlada i bira saborska većina. Ali ne, ona ne osjeća pritisak većine i Plenkovića, nego osjeća pritisak te grozne oporbe bez koje bi i hapšenje i procesuiranje lopova bilo valjda daleko efikasnije nego što jest”, kaže.

Ahmetović podsjeća i da je Sabor de facto poslodavac glavnoj državnoj odvjetnici.

“Sabor je poslodavac gospođi Zlati Hrvoj Šipek, nečuveno je da ona na službenoj sjednici Odbora za pravosuđe, matičnog tijela, koje je sazvano da se raspravi izvješće o radu DORH-a, kaže da je ta sjednica sazvana da je se pritišće, da je se pritišće jer se bliže izbori i neki to žele iskoristiti za predizbornu kampanju. … To je kao najobičniji radni zadatak bilo kojeg radnika u RH, ali njoj se valjda ne radi”, govori.

“Očekujem da se utvrdi je li DORH odradio svoj posao kao neovisna insitucija, od političkih pritisaka, da se odgovori na pitanja o materijalnim uvjetima u kojima radi DORH. HDZ-ova Vlada značajno smanjuje sredstva za rad DORH-u i on mora izraziti stav o takvom postupanju”, kaže.

Izrazila je žaljenje zbog “potkapacitiranosti DORH-a za čitanje poruka Andreja Plenkovića i njegovih nabližih suradnika”. “Ali, imaju vremena za istovjetan slučaj Aladrović. On nije tako blizak ni interesantan Andreju Plenkoviću kao Marko Milić ili sam Plenković. Neke su stvari zaista čudne i mislim da je vrijeme da ona odgovori zašto DORH ne postupa prema svim predmetima isto. Boji li se ona postupiti kad čuje da je u nešto uključen Andrej Plenković?”, pita se Ahmetović.

“Nemojte mi govoriti o objektivnosti i vjerodostojnosti Zlate Hrvoj Šipek koja je i predmet Žalac držala u ladici”, kaže.

Ahmetović kaže i kako SDP svakodnevno predlaže, ali da ti prijedlozi nikad nisu dovoljno atraktivni za medije.

“Analitičare ni medije ne zanimaju prijedlozi oporbe, prenosi se samo ako netko kaže da je Plenković briselski ćato, Zekanović dvorska luda, što će vjerojatno biti u naslovu. … Stojim iza svake svoje riječi i nemam potrebe birati riječi za određene persone”, kaže.

