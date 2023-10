Glavni diler limuzina za hrvatsku elitu na sudu priznao kako je varao državu i utajio milijune

Podijeli :

Pixabay/MUP RH

Ostalo je nepoznato tko je točno kupovao luksuzne automobile koji su na sumnjiv način uvezeni u Hrvatsku. Osuđeni mora nadoknaditi milijunsku štetu državi, no zatvor je, izgleda, izbjegao.

Jedan od najpoznatijih hrvatskih trgovaca luksuznim automobilima Ivan Bašić, poznatiji pod nadimkom Inja priznao je na Županijskom sudu u Zagrebu malverzacije prilikom uvoza skupih vozila. U nešto više od godinu dana, od siječnja 2018. do lipnja 2019. nezakonito je u Hrvatsku dopremio oko 130 automobila preko svoje tvrtke Click motors.

Malverzacijama je oštetio državni proračun za nešto više od 3,7 milijuna kuna odnosno oko 496 tisuća eura. Međutim, Bašić zbog toga neće u zatvor. Nagodio se s USKOK-om na 11 mjeseci rada za opće dobro.

Što sve mora platiti?

Uskok podigao optužnicu protiv skupine švercera automobila

Osim toga, dobio je i 19,9 tisuća eura odnosno 150 tisuća kuna sporedne novčane kazne, a mora podmiriti i milijun kuna sudskih troškova. U državni proračun Bašić mora uplatiti 141 tisuću eura odnosno nešto više od milijun kuna utajenih poreznih i carinskih davanja.

Sporazumom što ga je prihvatio država mu je oduzela i sedam automobila marke Nisan Infiniti Q50, kakvih je, prema tvrdnjama USKOK-a, iz BiH u Hrvatsku uvezao ukupno 98.

Još 35 luksuznih automobila uvezao je iz Nizozemske i Njemačke, prikazujući hrvatskim vlastima da ih samo provozi do Bugarske. No, preko lanca tzv. ‘nestajućih trgovaca’ vozila su zapravo završavala na hrvatskom tržištu i to mahom u rukama elite.

Tko je kupovao od Bašića?

Iz sporazuma su izbačena imena kupaca, jer je USKOK očito zaključio da nisu imali veze s Bašićevim malverzacijama. Samo su povoljno kupovali skupa vozila. Inače, na tom popisu ranije su se nalazila brojna imena iz svijeta nogometa, ali i imućniji privatni poduzetnici.

Bašiću je država oduzela i sav novac koji je pronađen na njegovim računima, kao i na računu njegove supruge.

Nakon što je prvi puta bio priveden u prosincu 2019., Bašić je uhićen ponovno u lipnju 2020. godine. Ako ne prekrši uvjete dogovora s USKOK-om, za sada više neće morati u zatvor.

Brat još poznatijeg brata

Uhićenje Ivana Bašića predstavljalo je aferu budući i da je pod istragom nešto ranije završio njegov brat, Milenko Bašić, vlasnik tvrtke koja je investirala u vjetropark Krš Pađene.

Bašić je sada optužen zajedno s Josipom Čulinom, koja se ranije prezivala Rimac. Bivša HDZ-ova državna tajnica prema tvrdnjama USKOK-a nezakonito je gurala Bašićev projekt iako nije zadovoljavao sve uvjete.