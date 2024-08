Glavni tajnik Sindikata pomoraca o izjavi premijera: Obična politička floskula

Podijeli :

Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan u četvrtak je izjavio da su izjave premijera Andreja Plenkovića o pomorskoj nesreći u Malome Lošinju bile "obična politička floskula u svrhu očuvanja fotelja."

“Meni ostaje samo ova činjenica, a to je da su trojica naših kolega poginula groznom smrću, ispod rampe 55 godina starog i evidentno neispravnog broda,“ rekao je.

Podsjetio je da se to dogodilo samo 20 dana nakon što je drugi Jadrolinijin brod (Oliver) šest sati plutao bez kontrole, gdje se mogla, ali nije dogodila tragedija.

„A sve to dogodilo se nakon što se već dvije, tri godine upozorava i Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture i Uprava Jadrolinije, ne samo od sindikata, nego od medija i Nadzornog odbora i mnogih čimbenika – da stvari jednostavno nisu kako treba i da Jadrolinija ide svome dnu,“ kazao je.

Melvan kaže da „ne stoji teza da smo mi napadatelji Jadrolinije.“

“Branimo Jadroliniju da preživi”

„Upravo mi branimo i Jadroliniju, da preživi, ali ne bilo kakva nego kao najjača kompanija u Hrvatskoj, a ovo nije način, niti može završiti na ovakav način. Nama je Jadrolinija važnija nego njima,“ zaključio je Melvan.

Sindikat pomoraca Hrvatske jedan je od sindikata koji djeluju u Jadroliniji ali nije reprezentativan u toj tvrtki, kao ni Strukovni sindikat pomoraca, a zajedno okupljaju 326 pomoraca i radnika Jadrolinije.

Reprezentativni sindikat u Jadroliniji je Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske, za koji konkurentski sindikati smatraju da je blizak upravi.

U teškoj nesreći na rivi u Malom Lošinju u nedjelju oko 15 sati na pomorce je pala više tona teška rampa Jadrolinijinog broda Lastovo, poginula su tri, a jedan pomorac je teže ozlijeđen te je helikopterom prevezen u riječku bolnicu. On je stabilno i pri svijesti te nije životno ugrožen. Istraga o uzrocima nesreće traje.

Premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak da ministar Oleg Butković i predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta imaju njegovu punu podršku te da će se, nakon što nadležna tijela utvrde što se dogodilo, moći govoriti tko je odgovoran za tešku pomorsku nesreću u Malom Lošinju.

Poručio da “hajke” neće proći

Rekao je da nikakve apriori diskvalifikacije, pritisci, hajke s bilo čije strane neće proći, da tu nema tu političke odgovornosti, da je nesreća jedina takva u povijesti kompanije i da najprije treba utvrditi činjenice.

Na pitanje o ranijim upozorenjima i dopisima sindikata o problemima u Jadroliniji, Plenković je rekao da ne zna je li to što je navedeno u dopisima dovelo do tragedije. Kaže da je riječ o nereprezentativnom sindikatu, koji je medijski prisutan, pomaže onima koji žele raditi medijski pritisak na Upravu Jadrolinije, ministra, Vladu i da je to legitimno.

Kazao je da ulaganja u brodove Jadrolinije od 2017. iznose 120 milijuna eura, obnovljena je flota, kupuju se i novi brodovi, riješen je i kolektivni ugovor kojeg nije bilo 25 godina, povećanja plaća, svaki brod prolazi godišnji remont, a brodske svjedodžbe su uredne.

Plenković je, među ostalim, kazao i da se takve nesreće ne istražuju pod medijskim pritiskom ili nekom vrstom hajke te da u Jadroliniji ima i ljudi koji misle da je kompanija izložena hajci.

