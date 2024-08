Sindikalist Jadrolinije poručio Plenkoviću: Ako zna o kakvom se pritisku radi, neka kaže

Podijeli :

Predsjednik Strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije kapetan Ivan Srzentić komentirao je našoj Vanji Kranic istupe premijera Andreja Plenkovića i ministra Olega Butkovića.

“Ovo se koristi za činjenje štete Vladi, ali navikli smo na to, ovo nam je treći mandat. Nema ni teoretske šanse da podlegnemo vanjskom pritisku dok istraga ne utvrdi što se dogodilo”, rekao je danas premijer Plenković.

Plenković o nedolasku u Mali Lošinj: Učinili smo što je primjereno

“Zamolio bih premijera da kaže o kakvom pritisku se radi, ako zna. Da vršimo pritisak na kompaniju brodara za kojeg radimo, pomalo smiješno. Mi smo sindikat i na nama je ukazivati na nepravilnosti. Zato smo gospodinu Butkoviću poslali pismo”, kazao je Srzentić.

“Neka predsjednik Skupštine sam zaključi i postavi pitanja predsjedniku Uprave. Ne znam čemu izjave premijera da vršimo pritisak. Ako zna o kakvom se pritisku radi, neka kaže. Nisam vidio argumente te izjave. Ako je pitanje javnog mnijenja sindikata pritisak, onda ne živimo u demokratskom društvu. Da se slušalo sindikate, tragedija se mogla spriječiti. Jasno je definirano što je sigurnost, a ona je najbitnija.”

Ministar kaže da nije vidio pismo, da bude, ali da razgovara s reprezentativnim sindikatom.

“Ministar Oleg Butković i predsjednik Skupštine je upoznati su s time kako se stječe reprezentativnost u Jadroliniji, a kako se gubi. Ukoliko želi, mi ćemo mu poslati i dokazati da se radi o sljedećem, reprezentativnost smo izgubili temeljem pritiscima poslodavca, odnosno, onoga što nam je priredio David Sopta u posljednje dvije godine. Priredio nam je to da naši članovi prisilno istupaju iz sindikata. Poslat ćemo predsjedniku Skupštini da smo ga upozorili i na to. Bili smo reprezentativni do prosvjeda u luci Gaženica.”

Očekuje sastanak s ministrom.

Potresna poruka kolege poginulim pomorcima: “Za Lastovo si živija i za njega si život da”

“Ako mu je stalo do cijele priče, porazgovarat će s nama. Dokazat ću njemu i javnosti na koji se način vršio pritisak na nas. Sve to zna, slali smo mu dopise kroz posljednje dvije godine.”

Nije želio komentirati zbog čega se dogodila tragedija, kao ni u kojem smjeru ide istraga.

“Nemamo saznanja i ne želim to komentirati. Uputili smo otvoreno pismo i to je dobra stvar. Ako neće biti smjena, hoće li uvažiti išta od onoga što smo poslali”, zapitao se na kraju Srzentić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Otkriveno zašto su mornari stajali ispod rampe trajekta Jadrolinije? Glavni tajnik Sindikata pomoraca: U najmanju ruku kompletna uprava Jadrolinije treba odstupiti