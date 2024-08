Plenković o nedolasku u Mali Lošinj: “Učinili smo što je primjereno”

Podijeli :

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na Svetoj misi u povodu blagdana Velike Gospe u Svetištu Majke Božje Trsatske. Uz predsjednika Vlade bio je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

U izjavi medijima nakon mise, govorio je o tragediji koja se dogodila u Malom Lošinju, a u kojoj su poginula tri Jadrolinijina pomorca, očitovati i premijer.

“Ovo se koristi za činjenje štete Vladi, ali navikli smo na to, ovo nam je treći mandat. Nema ni teoretske šanse da podlegnemo vanjskom pritisku dok istraga ne utvrdi što se dogodilo”, rekao je premijer pa objasnio zašto je čekao pet dana s reakcijom:

Otkriveno zašto su mornari stajali ispod rampe trajekta Jadrolinije?

“Nema potrebe da predsjednik Vlade komentira sve”

“To je naša normalna komunikacija. Ministar je bio na TV, Sopta je bio na TV. Nema potrebe da predsjednik Vlade komentira sve. Izrazili smo sućut obiteljima, Jadrolinija će brinuti o obiteljima poginulih. Sve se napravilo onako kako treba, primjereno.”, kazao je odgovarajući na pitanje zašto nije došao na Mali Lošinj.

Sindikati kažu da su upozoravali puno godina na probleme, a odgovorili su i ministru Olegu Butkoviću na pitanja koja si je postavio. Uz to su poslali i dopis iz 2022., na koji im, kažu, nitko nije odgovorio.

“Ne znamo jesu unutra problemi koji su doveli do tragedije, to ćemo provjeriti. Ovdje je riječ o nereprezentativnom sindikatu, koji je medijski prisutan i pomaže onima koji žele raditi pritisak na Vladu i upravu Jadrolinije.

Investicije u Jadroliniju su takve da iznose 120 milijuna eura. Kupuju se novi brodovi… Jadrolinija znači život svima s otoka, a ja sam s otoka i znam to. Naravno da kao Vlada radimo sve najbolje što se može učiniti…”

Potresna poruka kolege poginulim pomorcima: “Za Lastovo si živija i za njega si život da”

“Jadrolinija je ozbiljna i odgovorna kompanija”

Sindikat tvrdi da je o problemima govorio godinama.

“Kakve veze to ima s nesrećom? Na što se upozoravalo? Brod se gradi da bi dugo trajao. Ne radi se za pet ili deset godina, radi se za više desetljeća, zato postoji održavanje, zato postoje sigurnosne službe, što Jadrolinija ima jer je ozbiljna i odgovorna kompanija. Svaki brod godišnje prolazi redovite tehničke kontrole. Nitko ne bi riskirao sigurnost putnika i posade.”

Ispada da je posada sama kriva?

“Istraga traje, idu dvije paralelne. Jednu vodi policija i Državno odvjetništvo, drugu Agencija. Dok nemamo cjelovit i verificiran stav nadležnih službi, sve su to špekulacije. Ako predsjednik Nadzornog odbora ima neke primjedbe, Uprava će to raspraviti s nadležnim ministarstvom i naći ćemo novog predsjednika NO-a, vrlo jednostavno.”

Odbacio je glasine o tome da se tražila ostavka predsjednika Uprave Jadrolinije.

“Zaboravite to. Znam da se nešto mora pisati, ali nema koristi od toga, idete u krivom smjeru.”

Doktor pomorskog prava o nesreći na Malom Lošinju: “Tko god kaže – znam što se dogodilo – ne zna”

“Nećemo komentirati pod pritiskom”

Dok ne završi istraga neće, kaže komentirati što se dogodilo na trajektu.

“To što se govori je zlonamjerno i paušalno. Imate ljude u Jadroliniji koji misle da je kompanija izložena hajci. Ti se ljudi silno i vrijedno trude. Nećete me dovesti u situaciju da komentiram nešto što ne mogu znati dok se ne završi istraga. Ovako nešto se nikad nije dogodilo i svima nam je žao. Utvrdit ćemo kako i zašto se to dogodilo pa ćemo onda komentirati. Nećemo komentirati pod pritiskom”, naglasio je Plenković i dodao da će se onda i o odgovornosti.

Butković: Razumijem frustracije i ogorčenost

Na pitanja je odgovorio i ministar Butković. Sindikat mu je poslao odgovore na dva pitanja koja je jučer postavio.

“Rekao sam vam, 30. srpnja sam primio reprezentativni sindikat na temu unapređenja sustava i same tvrtke te drugih stvari u Jadroliniji. Sastanak je bio dobar, uvijek sam ih primao na sastanke… Što se tiče nastavka dijaloga, to nije upitno. Razgovaramo, razgovarali smo o mnogim temama, razgovarat ćemo i dalje. Ovo što se sad događa… vidio sam otvoreno pismo, nisam ga detaljno pročitao, budem. Razumijem frustracije i ogorčenost, žele da stvari budu bolje, kao i mi. Svima nam je to u interesu, zato idemo u modernizaciju flote. Razgovarat ćemo dalje”, kazao je i ponovio da se sad fokus okrenuo prema istrazi.

Na pitanje o ostavci Davidu Sopti nije želio odgovarati, ustvrdio je da mu se stalno postavljaju ista pitanja i da je na njih već odgovorio.

Šef Jadrolinije: Danas je dan za tugovanje

Na misi na Trsatu bio je i predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta. Nije želio komentirati o čemu je razgovarao s ministrom i što je s istragom tragedije u Malom Lošinju u kojoj su poginula tri pomorca.

“Danas je dan za tugovanje. Ne mogu vam sad pričati o čemu smo razgovarali. Ne mogu vam dati odgovore. Još nismo ni pokopali pomorce. Sutra i preksutra sam na pogrebima, nakon toga ćemo razgovarati”, kazao je Sopta novinarima.

