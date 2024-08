Gmazove i glodavce pronalaze i u krevetu: “Vlasnici ništa ne poduzimaju, a ni načelnika nije briga”

Podijeli :

Saborska zastupnica i predsjednica Županijske organizacije SDP-a Osječko-baranjske županije Sanja Bježančević obišla je Općinu Đurđenovac kako bi se osobno susrela sa stanovnicima i razgovarala o problemima s kojima se svakodnevno suočavaju, a koji se, prema njihovim riječima, tiču njihovog zdravlja i sigurnosti, što je bila i tema konferencije za medije koja je potom održana

Bježančević napominje kako se o važnost lokalne, regionalne i nacionalne vlasti za brži razvoj lokalne samouprave, bolju kvalitetu života građana, njihovu sigurnost i zdravlje samo govori, dok se po tom pitanju ništa zapravo konkretno ne poduzima. Bježančević kritizira vlast HDZ-a govoreći kako njihova vlast nije donijela ništa dobro građanima te kako nitko ne želi preuzeti odgovornost za ono što se događa, piše tportal.

“Regionalna vlast skriva nalaze o posljedicama i zapisnike nastale u procesu izdavanja dozvole za rad i nema nikakvu odgovornost u tome, a nacionalna u kolapsu sustava gospodarenjem otpadom. U ovoj državi ne postoji odgovornost za propuste u postupanjima, a to kako građani žive na kraju ispadne samo njihov problem”, kaže Bježančević.

Propast industrije u Hrvatskoj, kako nalaže Bježančević, za sobom je ostavila zapuštene objekte i površine, ali i depopulacija stanovništva, posebice u Slavoniji pa i u Đurđenovcu, prazne stambene objekte u privatnom vlasništvu koji su zapušteni i koji zajedno predstavljaju iznimnu opasnost za zdravlje i sigurnost građana.

Stanovnica Đurđenovca, Željka Božić, jedna je od onih stanovnika koji se redovno suočavaju s problemima lokalne zajednice, kako oni tvrde, vezane za njihovo zdravlje i sigurnost. Gospođa Božić napomenula je da dugi niz godina ima problema zbog zapuštene kuće koja je tik do njezine.

“Vlasnici ne vode brigu. Mi smo u par navrata bili u Općini i razgovarali s načelnikom Hrvojem Topalovićem. Ne mari niti on, niti komunalni redar. Nitko nije dolazio sve ove godine. U kuću nam ulaze miševi i štakori, a u dvorište lisice i zmije”, kaže gospođa Božić.

“Zato apeliram na vlast u ovoj i drugim općinama sa sličnim problemima, da konačno počnu poštovati zakone Republike Hrvatske, svoje odluke o komunalnom redu i da čine ono za što su izabrani”, zaključila je Bježančević.

Potpredsjednik Općinske organizacije SDP-a Đurđenovac Luka Vukić napomenuo je da je obilazak naselja ovog tipa u Općini Đurđenovac učinjen i prošle godine kada su problemi Đurđenovčana bili isti, a situacija je otada ostala nepromijenjena.

“Prošle godine bili smo na ovom mjestu u isto ovo vrijeme, potom smo sastavili dopis Općini i nikada na njega nismo dobili odgovor. Ima još zapuštenih okućnica, izašli smo na teren, utvrdili postojeće stanje i također slali dopise. Ovo je jedan konkretan primjer nebrige Općine za svoje građane”, tvrdi Vukić.

Životinje se uvlače u čarape, u krevet…

Problemi s glodavcima, sisavcima i gmazovima stvaraju veliki strah među lokalcima koji se boje pustiti svoju djecu van, a strahuju i od otvarnja prozora navečer radi štetočina koje već drugu godinu za redom teroriziraju njihovo susjedstvo. Životinje im uništavaju imovinu, uvlače im se u čarape, a pronalaze ih i u krevetu.

“Ovo je postalo neizdrživo. Molimo pomoć medija, ne znamo više kome da se obratimo. Ja vas molim da se ovaj problem riješi. Ovo naprosto nema smisla, ne možemo ovako živjeti”, govori Željka Božić.

Gospođa Božić napominje kako im je bor zapuštene kuće uništio ogradu, te kako vlasnik uopće ne želi surađivati unatoč svim njihovim molbama da se situacija riješi. “Molili smo vlasnika da to popravi te da nam pomogne da se ta situacija riješi. On je rekao da njega to ne zanima, da radimo što hoćemo. Nemoćni smo”, a od Općine rješenje na njihove probleme ne stiže, te tvrde kako su oni, zato što se radi o nečijem privatnom posjedu, naprosto nemoćni.

“Najviše mi je žao što načelnik gospodin Topalović ne poduzima ništa, no da se radi o njegovoj kući to bi zasigurno već bilo riješeno. U Općini su rekli da ne smiju ući u privatni posjed, što poštujem, ukoliko ne ugrožava tuđu imovinu i ukoliko nema ambrozije, a ambrozije je meni preko glave. Ovo je za dobrobit naše djece. Sramota je za Općinu, načelnika Općine i komunalnog redara što ne mare za probleme svojih građama”, komentirala je gospođa Božić.

