Policija pokrenula izvide zbog fotografije i poruke koju je Ponjević uputio Tomaševiću

Policijska uprava zagrebačka pokrenula je izvide nakon što je poduzetnik Enimark Ponjević prije par dana objavio fotografiju koja prikazuje vješanje trojice muškaraca uz natpis: "TOMAŠEVIĆ, KORLAET, KOSTANJEVIĆ. Virginija 1929... posljednji trenuci konjokradica".

Policija sada provjerava ima li u tom slučaju elemenata kaznenog djela prijetnje i to kvalificiranog oblika – ozbiljne prijetnje upućene službenim osobama. Za to Kazneni zakon predviđa do pet godina zatvora, doznaje Index.hr.

Sukob s gradonačelnikom

Ponjević je već duže vrijeme u sukobu s gradskim vlastima zbog korištenja boksova za konje na Zagrebačkom hipodromu, a gradonačelnik Tomislav Tomašević u više ga je navrata nazvao nasilnikom. Tomašević je nedavno na svojem Facebook profilu objavio Ponjevićevu fotografiju i napisao da je riječ o čovjeku koji je ilegalno zauzeo trećinu Hipodroma, nije plaćao zakupninu i maltretirao druge korisnike i zaposlenike.

Tomašević je istaknuo da su komentari koje Ponjević objavljuje na društvenim mrežama uslijedili nakon što je Grad Zagreb vratio posjed nad Hipodromom i dvoranom na Vrbiku, koju je Ponjević također koristio bez dozvole za svoj boksački klub.

Zbog Ponjevića, koji posjeduje i vlastitu zaštitarsku tvrtku, gradska Ustanova za upravljanje sportskim objektima angažirala je veći broj zaštitara nakon povratka posjeda nad Hipodromom. Tomašević je naglasio da gradske vlasti neće dopustiti da nasilnici ilegalno koriste gradske prostore i imovinu.

Ponjević je prije nekoliko dana uzvratio također objavom na Facebooku.

Uznemirujuća fotografija

Objavio je uznemirujuću fotografiju s motivom Divljeg zapada koja prikazuje obješene ljude. Zagrebačka policija sada je potvrdila da provjerava radi li se u ovom slučaju o prijetnji gradonačelniku Tomaševiću, njegovom zamjeniku Luki Korlaetu te direktoru Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosti Kostanjeviću.

“Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke započeli su s provođenjem izvida u cilju utvrđivanja postojanja obilježja kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavka 2. i 3. Kaznenog zakona. S obzirom na to da je člankom 206.f Zakona o kaznenom postupku propisano da je postupanje tijekom izvida tajno, druge detalje vezane uz izvide nismo vam u mogućnosti dostaviti.”

