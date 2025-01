Vojni analitičar: “Kod nas ne postoji instrument koji će natjerati političare da ispunjavaju svoje zakonske obveze”

Podijeli :

Vojni analitičar Goran Redžepović gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak. Komentirao je najavljene izmjene u Zakonu o obrani.

Vlada Andreja Plenkovića priprema izmjene Zakona o obrani kojima je jedini cilj ograničiti i smanjiti ustavne ovlasti predsjednika kao vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

“Promjene su najavljene s ciljem da se osigura uvođenje obveznog služenja vojnog roka, a to se može osigurati jedino ako se oduzmu neke ovlasti odlučivanja predsjednika republike. Bez toga se ne može”, tvrdi Redžepović.

“Na koji način to misle izmijeniti, to je nepoznato, ali to je tendencija. Samim time, želi se ovladati i tim dijelom društvenog segmenta, gdje sadašnja vlast nema apsolutnu moć”, smatra analitičar.

Redžepović kaže da ne vidi sigurnosnu ugrozu koja opravdava uvođenje vojnog roka, a izmjenu Zakona o obrani vidi kao pokušaj “usvajanja političkog voluntarizma u upravljanju oružanim snagama.”

“Svaka vojska treba počivati na osnovnim principima što se tiče vođenja i zapovijedanja – subordinacija, starješinstvo i neprekidnost u zapovijedanju. Subordinacija znači da su niži autoriteti podređeni višim autoritetima i da bespogovorno izvršavaju zapovijedi viših autoriteta, a starješinstvo znači da postoji jedna crta zapovijedanja”, objasnio je.

Suradnja ključnih institucija

“Naši čelnici nisu u stanju surađivati i u tom smislu ne možemo očekivati veća poboljšanja ako ne bude dobre volje između njih”, kazao je Redžepović.

“Milanović je rekao da pruža ruku suradnji s Plenkovićem, što su ovi odmah odbili. Kod nas ne postoji instrument koji će natjerati političare da ispunjavaju svoje zakonske obveze.”

“Sve što se trebalo koordinirati između Vlade i predsjednika nije napravljeno. Sve sadašnje odluke koje Vlada donosi, donose bez razgovora na Vijeću za obranu”, zaključio je.

