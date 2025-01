Je li Plenković u problemima? Birači razočarani, Primorac podbacio, a Ivan Anušić sve moćniji u stranci

Podijeli :

Do drugog kruga predsjedničkih izbora ostalo je tjedan. Novinarke Laura Šiprak (24 sata) i Ana Raić ( portal N1info) u Točki na tjedan s Milom Moralić komentirale su dosadašnja događanja u kampanji i govorile o onome što bismo još mogli vidjeti do sljedeće nedjelje.

Raić kaže kako joj i jest i nije bilo iznenađenje to što je Zoran Milanović zamalo dobio izbore već u prvom krugu.

“Možda mi je malo bilo iznenađenje tako velika prednost, ali biračko tijelo je definitivno zaključilo da u ovom trenutku nema boljeg kandidata za predsjednika i da je on onaj koji može parirati Andreju Plenkoviću i njegovoj vladi i vjerujem da su mu ljudi zato dali povjerenje”, govori Raić.

Da je bila malo veća izlaznost, kaže Raić, možda smo mogli i izbjeći drugi krug.

Govoreći o rezultatima i raspodjeli glasova, Šiprak kaže kako je sve bilo očekivano. “Iznenadilo me da Dragan Primorac nije imao toliko glasova koliko smo očekivali. HDZ ima dobro ustrojeno biračko tijelo koje izlazi na izbore. To bi je bio potop. Prvi put se dogodilo da iza kandidata na pozornici ne stoji predsjednik stranke koja ga je podržala. Plenković je tu večer i odmah sutra dan oprao ruke od njega”, govori.

Što se tiče ljevice, Šiprak kaže kako su možda neki umjesto Milanović izabrali Ivanu Kekin. Što se tiče desnog spektra, Marija Selak Raspudić se predstavljala kao umjerena opcija. Tomislav Jonjić joj je, kaže, iznenađenje. “Ne možeš skupiti 40 tisuća potpisa bez dobre infrastrukture. On tvrdi da je nezavisni, ali s tolikom infrastrukturom sam malo skeptična”, govori Šiprak dodajući da je Jonjić okupio one koji su razočarani ostalim kandidatima na desnici.

Raić primjećuje i da se Plenković vidno distancirao od Primorca nakon fijaska u prvom krugu predsjedničkih izbora, a i Primorac sam naglašava da je nezavisni kandidat. “Vjerujem da Plenković u glavi doista ima računicu kako će se gledati na ovaj, definitivno, poraz Dragana Primorac i da će reći da je on bio nezavisni kandidat kojeg je podržala koalicija više stranaka, ne samo HDZ. Plenković kalkulira svojom pozicijom jer opet dolaze glasovi o velikom stranačkom nezadovoljstvu i da bi njegova pozicija predsjednika HDZ-a mogla doći u pitanje. Od njegovog govora tijela, do ovog vidnog distanciranja, on opet ponavlja svoju pjesmicu o tome što je ova Vlada učinila i nadovezuje se Primorac… Vidno je distanciranje i očito je Plenkovićevo kalkuliranje o tome što će se sada dogoditi. HDZ-u ovo ipak ne može puno naštetiti”, smatra Raić. Dodaje kako treba vidjeti kako će proći izmjene zakona o obrani.

“Ako si predsjednik stranke i par sati nakon što kandidat kojeg je tvoja stranka podržala ne ostvari dobar rezultat, to isto govori nešto. Zašto nitko nije htio biti kandidat tvoje stranke?”, govori Šiprak pitajući se je li Plenković kalkulirao odgovara li mu Milanović na Pantovčaku. “Sigurna sam da će oni iz ovoga nekako izaći, ali hoće li biti neke pobune, to ćemo vidjeti. Nije da on nema neprijatelja u stranci”, kaže Šiprak.

Raić upozorava i na izjavu Ivana Anušića da je bio spreman ući u utrku za Pantovčak. “Je li se Plenković istrčao? Stvarno mi se čini da mu ta nedopustiva izjava za jednog predsjednika stranke, taman da si jadan i očajan, reći da nitko drugi nije htio je takav autogol za sve uključene da me čudi da mu je to izletjelo. Čini mi se da mu je u tom cijelom jadu nakon izbora zapravo izletjelo”, kaže Raić.

“Možda nije htio nitko prihvatljiv njemu”, kaže Šiprak objašnjavajući da Plenkoviću možda Anušić treba kao ministar obrane jer je čvrsta vertikala Milanoviću, a možda i zato što ga ne želi na drugom brdu.

“Anušić je i dosta jak i mogao bi biti veliki konkurent Plenkoviću pa ga je možda bolje držati blizu”, nastavlja dodajući znakovito da Anušić možda i ne bi dugo bio “na drugom brdu”.

Lokalni izbori

Pravi test za HDZ će biti lokalni izbori koji nas čekaju na proljeće.

“Mislim da će se na lokalnim izborima događati jedan juriš na Zagreb. Tu su najveći novci. Postoje stvari koje su napravljene krivo, možda tu ima drugih kandidata koji će iskoristiti njihove slabosti. Treba pametno izabrati kandidata. Ne može kandidat biti netko čija je majka osuđena na zatvorsku kaznu, ali nikad nije otišla. Trebaju doći kandidati koji nemaju afera, i tu me iznenađuje HDZ-ov izbor”, kaže Šiprak.

Ni Marija Selak Raspudić nije odbacila mogućnost da se kandidira. “Tomašević će biti pod teškim udarom. Vidi se da je Možemo i sam gradonačelnik krenuli u kampanju. Dobili smo i besplatan prijevoz za učenike, imamo tu žičaru… Mislim da su počeli bolje komunicirati svoje uspjehe. Ono što ljudi zaboravljaju, ne znam zašto, mi smo imali 20 godina vladavine Milana Bandića. Naprosto u Zagrebu nismo uspjeli ništa promijeniti i onda dolazi Možemo, jedna nova politička snaga, i ne možeš ti sad posmjenjivat sve ljude i dovesti nove, to naprosto ne ide. Vidjelo se da oni nemaju s kim raditi, to se u početku vidjelo. Onda je došao potres i obnova, tu se ipak vidi da je grad pokrenuo puno toga”, govori Raić.

