Srbija vraća obavezni vojni rok: “Što se za 75 dana može naučiti”

Mladići u Srbiji opet će morati sužiti vojni rok.

Prije gotovo punih 14 godina tadašnja predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović ponosno je izjavila: “Od 135 zastupnika za prijedlog su glasala 133, pa zaključujem da je Narodna skupština usvojila prijedlog odluke o obustavi obveze služenja vojnog roka.”

Tog prosinca 2010. u Srbiji je ukinuto služenje vojske za sve koji ne žele biti vojnici, a uvedena je profesionalna vojska “koja će biti motiviranija”, kako je tada najavljeno.

Ali ta “motiviranija” vojska se u velikoj mjeri do danas razbježala s posla. U posljednjih pet godina vojsku je napustilo 13.000 profesionalaca – i to mahom zbog loših uvjeta, niskih plaća i političkih igara, kažu kritičari.

Ovih dana potpisana je odluka o vraćanju obaveznog vojnog roka od 75 dana za mladiće između 18 i 29 godina. Odluku je potpisao predsjednik države Aleksandar Vučić. Vlada Srbije ju je usvojila i naložila ministarstvu obrane da pokrene proceduru pred Skupštinom.

Nema sumnje da će i Ana Brnabić s mjesta predsjednice Skupštine ponosno objaviti da je većinom glasova usvojen obavezni vojni rok od 75 dana, piše Deutsche Welle.

Građani većinom za uvođenje vojnog roka

“Da je kao u Izraelu ili Švicarskoj, gdje nema izgovora ni za koga, dvije godine za svakoga – to je jedna stvar. A ovo nema smisla. Što se za 75 dana može naučiti i tko za 75 dana može postati vojnik?” pita jedan Nišlija srednjih godina.

Drugi smatra da je i tih 75 dana korisno: “To je jedan dobar poticaj mladim ljudima da ih malo probudimo i vratimo u realnost sadašnjice.” Ovaj čovjek, kako se vjeruje, predstavlja mišljenje većine u Srbiji. Prema dostupnim ispitivanjima, preko dvije trećine ljudi podržava služenje vojnog roka. To podržava čak i većina mladih.

Tako je prije nekoliko godina kružilo istraživanje agencije House of win prema kojem se 72.5 posto mladih (17 do 30 godina) izjasnilo za obaveznu vojsku. Ali nisu svi oduševljeni: “Imam 34 godine i mene to ne ‘pogađa’, ali da imam 25 ili koju više, ne bi mi bilo svejedno”, kaže za DW jedan čovjek. “Ja sam ona generacija koja nije išla u vojsku, ali svakako se ne slažem s narativom da se muškarcem postaje samo u vojsci.”

Još jedan Nišlija dodaje da mu smeta retorika državnog vrha: “Sva ta halabuka da se mi moramo od nekoga braniti je unošenje nekog nemira u narod koji je već nemiran i stvaranje defenzive, a nitko nas ne napada, hvala Bogu, niti će nas napadati.”

