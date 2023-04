Podijeli :

Gost Novog dana bio je informacijski savjetnik i IT stručnjak Marko Rakar.

Rakar je kratko komentirao i rad agencija za naplatu dugova. Poslovanje tvrtki koje trguju dugovima građana, službeno nazvanih agencijama za naplatu potraživanja, već dugo vremena je kontroverzno, no posljednja novinarska otrkića o tome kojim osobnim podacima raspolažu, iako vjerojatno na njih nemaju pravo, čini se da su pokrenuli institucije.

“Hrvatska po europskoj direktivi mora do kraja godine izglasati odgovarajući zakon koji će regulirati agencije za naplatu potraživanja. On će stići, pitanje je samo tko piše taj zakon i u čijem interesu. Hoće li prevladati interes agencija, potrošaća ili će se naći neka sredina”, rekao je Rakar te dodao da HNB apsolutno ima ingerenciju. “Barem za dio dugova koji su u agencije došli putem banaka. Zakon je tu jasan, HNB može djelovati kad bi htio, on je 2014. i dopustio takvo djelovanje.”

Naše institucije, kaže Rakar, kad bi htjele, mogle bi djelovati već danas.

“Alarmantna su curenja koja su se dogodila posljednjih mjeseci, govorimo o oko 250 tisuća osobnih podataka ukupno. To je uvjerljivo najveće curenje u hrvatskoj povijesti, to je reda 10-15 posto radne populacije. To je toliko značajan broj informacija o građanima da su ta šutnja i neaktivnost institucija zabrinjavajuće”, rekao je.

Kad je riječ o umjetnoj inteligenciji, kako više razlikovati nešto što je napravila umjetna inteligencija od onoga što nije?

“Ono što smo proteklih nekoliko mjeseci naučili je da je sve teže i teže do gotovo nemoguće svhatiti koji sadržaj je generiran kroz AI, a koji su generirali ljudi, bez obzira govorimo li o tekstu, slici, videu ili zvuku. Više ničemu ne možemo vjerovati. Pažljiva analiza doista je nužna od ljudi koji razumiju nešto od toga da shvate je li nešto strojno genererirano ili nije”, odgovara Rakar.

Dodaje da danas informatički stručnjaci još uvijek uglavnom mogu doći do zaključka je li nešto što gledamo stvarno ili je plod umjetne inteligencije. “Danas možemo, no za šest mjeseci ili tri godine to će biti neusporedivo teže.”

“U posljenjnih par mjeseci izašlo je brdo alata i njihove mogućnosti su nevjerojatne. Sve brzo napreduje, bit će gotovo nemoguće raspoznati. Sljedeći korak je da naše filmske junake gledamo u filmovima koje oni apsolutno nikad nisu snimili. Pitanje je trenutka kad će se to dogoditi. Vjerojatno se već negdje događa, samo to još nismo vidjeli”, rekao je Rakar.

Alati dostupni svima

Rakar kaže da su AI alati dostupni svima, oni koji se naplaćuju nisu skupi.

“Tehnologija je dostupna svima, nije nešto što samo uska skupina može platiti da bi koristila, to je poput tableta. Da bi se napravio prvi aspirin trebalo je milijardu dolara, ali za svaki sljedeći 0,03 centa. Isto je s umjetnom inteligencijom. Pitanje je samo mašte pojedinca kako implementirati tu umjetnu inteligenciju u svoj posao.”

“Multinacionalne kompanije, konzultantske tvrtke već koriste interne chat botove za zaposlenike, da odgovaraju na razna pravna pitanja. Te stvari su već u funkciji, imamo primjer da je dio sadržaja na nekim portalima generiran od strane umjetne inteligencije. U budućnosti će toga biti sve više i više. Relativno brzo ćemo doći do trenutka, ako govorimo o portalima, kad će vežina tekstova biti generirana alatima umjetne inteligencije.

Kako se tehnologija razvija sve se više počelo raspravljati o tome da bi roboti mogli zamijeniti ljude u nekim zanimanjima.

“Ljudi više neće morati raditi zamorne, repetitivne zadatke, osobito u nekim industrijama, već će više vremena moći potrošiti na kreativno rješavanje probleme i na nove stvari. U procesu će dobar dio ljudi sigurno ostati bez posla, ali AI će stvoriti desetine tisuće novih problema koje će opet netko morati rješavati”, rekao je Rakar.

Kako (zakonski) regulirati umjetnu inteligenciju? Rakar smatra da će države reagirati – prekasno.

“To je tipična odlika bilo koje države. Tehnologija po svojoj prirodi napreduje većom brzinom nego regulativa. U trenutku kad zakonodavci shvate oapsnost ili izazov umjetne inteligencije za društvo, ekonomiju, pravo, bilo što, dotle će već biti prekasno jer će alati već biti dostupni svima. Dolazimo u zonu eksponencijalnog tehnološkog rasta, napretka i nerealno je očekivati da će se zakonodavac snaći”, zaključio je Rakar.

