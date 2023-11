Grmoja: Nekad mi se čini da ovi u DORH-u rade za Ivicu Todorića

Podijeli :

Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta, gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je govorio o sve većem priljevu migranata i kako bi tu situaciju trebalo regulirati.

Grmoja poručuje kako je gradonačelnik Miro Bulj odgovoran za svoje građane, za razliku od naših vlasti, koje nisu odgovorne.

Božinović: Hrvatska nije bila, nije i neće biti nikakav hot spot za migrante Desna oporba: “Treba nam vojska na granici.” Lijeva oporba: “Migranti nisu prijetnja” Ostojić: Plenkovićevi EU zastupnici glasali su za žicu prema BiH

“Ministar Božinović tvrdi da Hrvatska nije izložena valu nekonotroliranih i divljih migracija. Imamo potvrdu Slovenije koja je zbog toga suspendirala Schengen i rekla da je 40 tisuća ilegalnih migranata preko Hrvatske ušlo u Sloveniju. Isto tako Talijani nisu suspendirali Schengen zbog situacija na Lampedusi nego su rekli da balkanskom rutom u Trst ulaze ilegalni migrnati. To je jedna katastrofalna situacija.”

Dodaje kako se po izvješću vidi da je ove godine bilo 60 tisuća upada, a prošle godine je bilo čak 13 tisuća zahtjeva za azilom u Hrvatskoj, a u Mađarskoj ih je bilo samo 45.

“Kad kažete te dvije magične riječi u Hrvatskoj ‘tražim azil’ dobivate bolja prava nego što imaju umirovljenici ili naši građani. Zaštićeni ste od strane države, mora vam se osigurati smještaj, novac i sve ono što ide s time.”

Politika otvorenih granica kriva za situaciju s migrantima

Grmoja smatra kako je politika otvorenih granica i visokih socijalnih naknada dovela do jačanja islamskog ekstremizma i potencijalnog terorizma.

“Mi to ne želimo gledati u Hrvatskoj i zato se Most jedini od političkih opcija, uz naše koalicijske, partnere jasno i čvrsto postavio. Vojska treba izaći na kritičke točke i pomoći hrvatskoj policiji. Mi imamo kritične točke, ali znamo kojim rutama migranti idu. Sam izlazak vojske na kritične točke bit će odvraćajuća poruka prema migrantima i ja mislim da je to jedini put.”

Grmoja poručuje kako se do nedavno sigurno moglo šetati bilo kojim gradom, u bilo koje doba noći.

“Sad to sve dolazi u pitanje. Mi ne želimo da se to mijenja, to što se ljevica ne snalazi to nije naš problem. Mi znamo kako se postaviti u ovoj situaciji, imamo jasne prijedloge što napraviti, neovisno o tome što govori HDZ, što govori Možemo.”

“U DORH-u kao da odrađuju za Ivicu Todorića”

Grmoja je komentirao i slučaj Agrokor.

“Što je ovdje sve u pozadini to ja ne mogu znati. Nekad mi se čini da ovi u DORH-u odrađuju za Ivicu Todorića. Naručiti vještačenje kao strano od Poljaka i da vi u ugovoru ne navedete da domaći revizori ne mogu raditi to vještačenje i da potrošite preko milijun eura i to vam vještačenje padne – to je nezamislivo.”

Grmoja je komentirao kako, čak i kada su u pitanju SMS prepiske, uski krug premijera Andreja Plenkovića ne dolazi na udar DORH-a.

“To dokazuje da netko tko je HDZ-ovac može nastradati, ali netko tko je plenkovićevac, tko je u uskom krugu Plenkovićevih suradnika, teško može doći na udar DORH-a.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

VIDEO / Objavljena do sada neviđena snimka rušenja Starog mosta Uništene mandarine zbog pesticida: “20 godina smo ga koristili i sad odjednom ispada da se truju konzumenti”