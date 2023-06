Grmoja: Vidim koliko je PPD proširio pipke u Saboru

Podijeli :

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja komentirao je u Novom danu N1 televizije slučaj diplomata Damira Sabljaka koji već pet godina vodi bitku s MVEP-om zbog toga što je prijavio korupciju u Ministarstvu.

Grmoja, na pitanje zbog čega je ovaj slučaj važan, kaže da on pokazuje da “kad imate crno na bijelo dokaze o korupciji u Hrvatskoj ne možete ništa napraviti ako nitko ne stoji iza vas”.

Sabljaku je, kaže, rekao kako ga neće ostaviti samog jer je osjetio da je u pitanju čoivjek koji ima visoke etičke standarde i da je korupciju prijavio po procedurama po kojima se to i radi, najprije svom nadređenom pa ministru pa Saboru. “DORH je u drugim slučajevima dizao optužnice za stvari za koje Sabljak ima dokaze. U ovom slučaju, kad sam Plenkovića pitao o tome, on je s najviše pozicije u državi rekao da takve predstavke ne vode ničemu. Isti je dan DORH odbacio Sabljakovu prijavu. Zbog upornosti Antikorupcijskog vijeća Sabljaka i dalje zovu na saslušanja i vrlo će vjerojatno doći do kaznenog epiloga, ako ne s ovom, onda s promjenom vlasti”, kaže Grmoja.

Mostovac navodi kako je Sabljak, nakon iskaza glavne državne odvjetnice na Antikorupcijskom vijeću, nastavio DORH-u ostavljati nove dokumente, iako su i inicijalni dokumenti bili dovoljni. “Oni su kaznenu prijavu odbacili bez da su saslušali Sabljaka, što je veliki krimen DORH-a”, kaže Grmoja navodeći da je i Ustavni sud odlučio da su Sabljaku narušena prava zbog duljine trajanja postupka, koji sada traje već pet godina.”Ovo je pokazatelj kako funkcionira naše pravosuđe i kako se može progoniti ljude koji nemaju nikakvog krimena nego su prijavili korupciju. Kroz ovaj sam slučaj vidio koliko smo i mi u opoziciji nemoćni, da jedan slučaj gdje imamo sve dokaze o korupciji, teško možemo dovesti do kraja. Jedini način je preuzeti vlast i osloboditi institucije, učiniti ih neovinsnima”, kaže.

Sve državne institucije su se upregnule da zataškaju ovaj slučaj, kaže Grmoja dodajući da je čak i policija dala lažni iskaz kako bi zaštitila MVEP. On kaže da su u ovaj slučaj upetljana čak dva HDZ-ova ministra – Marija Pejčinović Burić i Gordan Grlić Radman. “Ovaj slučaj pokazuje koliko se u Hrvatskoj može zataškavati korupciju i kriminal, ali i koliko treba biti uporan”, kaže Grmoja.

Grmoja je govorio i o Prvom plinarskom društvu i utjecaju Pavla Vujnovca na hrvatsku politiku.

“Nije ova vlast vezana za uspon Vujnovca i PPDa, treba iskreno priznati to”, kaže Grmoja i dodaje kako je PPD do ovih razina narastao zahvaljujući bivšem ministru Ivanu Vrdoljaku te da se uspon ove kompanije može zahvaliti i Vladi Zorana Milanovića. Grmoja kaže kako “PPD kontrolira jedan dobar dio političke scene u Hrvatskoj”.

“Često mi priđu kolege i pitaju zašto toliko napadam PPD. Vidim koliko je PPD proširio pipke u Saboru. Vujnovac je dao pozajmicu HDZ-u, ima veliki utjecaj na Plenkovića, a imao je i na onu garnituru prije. Govorio sam i o tome da ima utjecaja na druge političke stranke, prvenstveno na Domovinski pokret. Potvrdilo se to kad je Ivan Penava napao Karolinu Vidović Krišto, Miru Bulja i mene rekavši da je napad na PPD napad na Hrvatsku, juriš na Vukovar. Ako gledamo čisto politički, nije za jednog političara baš pametno stati iza tajkuna koji nije baš omiljen u hrvatskoj javnosti, ali to pokazuje da Domovinski pokret ima određene dugove prema PPD-u. Uostalom, jedan od ključnih ljudi DP-a je Mario Radić, suvlasnik Pevexa s Vujnovcem”, govori Grmoja.

PPD nema utjecaj samo u energetskom sektoru. “Sad ulazi u turistički sektor, za smiješne novce su kupili Baško Polje, najvrijednije zemljište uz more, i to od mirovinskih fondova”, govori Grmoja.

“Tu imamo čitav niz pogodovanja”, kaže. “Zašto bi mirovinski fondovi donijeli odluku da kupe hotel u Postirama za dvostruko veću cijenu od uloženog u taj hotel. Oni su od zarate na tom hotelu od istih mirovinskih fondova kupili vrijedno zemljište. Pozivam DORH da to istraži, uvjeren sam da je najveći kriminal u Hrvatskoj oko tih fondova”, govori.

“Cjelokupan uspod PPD-a ovisi o plinu koji su dobivali od Gazproma, ruske državne tvrtke. Ovaj slučaj u Mađarskoj, malo sam to gledao, ispada da je PPD blokirao Mađarsku u nabavi neruskog plina, po nalogu Gazproma. To je jako opasno. Kad je netko u Hrvatskoj toliko moćan, a narastao je i nastao je na vezama s ruskom državom, u ovoj geopolitičkoj situaciji može biti jako opasno”, kaže Grmoja.

