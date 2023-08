Grci objasnili zašto Boysi moraju ostati u zatvorima

Podijeli :

Grčko pravosuđe jedna je od glavnih tema u Hrvatskoj posljednjih dana, ponajprije zbog uhićenja, zadržavanja i premještanja oko stotinu hrvatskih državljana u 21 zatvor diljem zemlje. Ali, oni razloge za to imaju, sviđali se nekome ili ne.

Jer, tamošnje pravosuđe je neovisno i postupa prema svojim pravilima. Uz to, trenutak u kojem je došlo do nereda nije pomogao navijačima Dinama, kao što im svakako nije pomogla činjenica da je sukob završio sa smrtnim ishodom grčkog navijača.

Milanović: Hrvati su u Grčkoj zarobljeni kao da je rat, tretira ih se kao korov

Naime, danas se igra utakmica europskog Superkupa između Manchester Cityja i Seville upravo u Grčkoj (stadion Karaiskakis, Pirej) pa UEFA ima Grke pod posebnim povećalom. I nije bez razloga zabranila prodaju ulaznica gostujućim navijačima uoči susreta AEK-a i Dinama.

Iako predsjednik Zoran Milanović kritizira postupke grčkih sudova, iako to čini i dobar dio javnosti, tako nešto ne pomaže. Kao što je istaknuo i ministar pravosuđa Ivan Malenica. Posebno ne u trenucima dok još uvijek nije pronađen ubojica nesretnog 29-godišnjeg Michalisa Katsourisa.

Grci objavili: Ubojica ima tetovažu na vratu!

“Postoje rizici od ponavljanja kaznenog djela i mogućnost napuštanja zemlje”, objašnjenje je grčkih pravosudnih tijela za zadržavanje uhićenih navijača, odnosno, njihovo razmještanje u zatvore diljem Grčke, prenosi Newsit.

Također, navodi se i da je razlog za privremeno zadržavanje “ozbiljnost djela, nasilje tijekom njihovog izvršenja, okolnosti povećane opasnosti za život ili tjelesni integritet, ozbiljno narušavanje javnog reda i mira, udruživanje u zločinačku organizaciju i jasna motivacija dolaska u zemlju sa svrhom počinjenja kaznenog djela”.

Grčki mediji tvrdili su i da će tijekom današnjeg dana biti gotova DNK analiza uhićenih, koja bi potvrdila da su nevini, odnosno, ponudila bi odgovor na to tko je ubojica. Ali, do trenutka pisanja ovog teksta, to se nije dogodilo.

