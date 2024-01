Gube li mladi kontakt s društvenim vrijednostima? “Zajedništvo je sve teže ostvariti jer kontakt ide preko zaslona”

Podijeli :

Osnivač umjetničkog kolektiva Montažstroj, Borut Šeparović, bio je gost Pressinga kod našeg Ilije Jandrića s kojim je razgovarao o sve većoj agresivnosti mladih ljudi i masovnim ubojstvima koja se sve češće događaju. Naime, Šeparović u svojim predstavama obrađuje aktualne društvene teme.

Borut Šeparović je objasnio što ga je nagnalo da se bavi politikom kroz kazalište.

“Vidio sam to kao nešto što je relevantno i aktualno u zajednici u kojoj živim. Ono što me privlačilo je da ono što radimo bude relevantno u tom trenutku, da pokušamo učini da kazalište bude živi mediji”, rekao je Šeparović.

Tragedije

Od 26. do 28. siječnja ponovno je u ZKM-u na repertoaru predstava “Mladež bez Boga”. Pet godina nakon premijere čini se aktualnija nego ikada.

“Krenuli smo od romana Odona von Horvatha i taj je roman govorio o nastanku nacističkog ili fašističkog čovjeka, smješten je u učionicu. Činilo mi se da nema smisla da ga oživimo isključivo kroz retoriku tog vremena, da ne bude lektirno nego da ga spojimo s knjigom “Heroji” Franca Berardija Bifa. Radi se o mladim ljudima koji su najčešće izvršili masovno ubojstvo i onda samoubojstvo”, rekao je redatelj.

Redatelj je prokomentirao tragediju koja se dogodila u Beogradu kada je dječak izvršio ubojstvo svojih kolega iz školske klupe.

“Još uvijek možemo reći to je Amerika, Rusija, ali što ćemo reći kada se tako nešto dogodi u Beogradu, Pragu. Postoji cijela podzemna struja koja je tu 50 godina i koja izražava tendencije koje su društvene, to nije izolirano. Mi bismo rekli to je psihopatologija, a što ako je to ideologija koja je izraz onoga što mi zapravo živimo”, kazao je Šeparović.

Mladi gube kontakt s društvenim vrijednostima

Šeparović je u jednom od intervjua rekao da mladi gube kontakt s društvenim vrijednostima solidarnosti i tolerancije.

“Čini mi se da danas solidarnost doživljavamo jako rijetko kroz kontakt s drugim ljudima, ako to nije kontakt u užoj obitelji, gdje solidarnost izražavamo klikom na društvenim mrežama. Odnos zajedništva je sve teže ostvariti jer taj kontakt ide preko zaslona, češće nego lice u licem. Tog kontakta nema, prepoznavanja druge osobe nema. To su tendencije koje su potaknute medijima, a mladi ljudi nemaju kritički odnos prema tome”, kazao je.

“Roditelji žive po nevjerojatnim pritiscima, stvari su se ubrzale, promijenile. Imaju li ljudi koji su pod tim opterećenjem vremena baviti se time što njihova djeca rade? Možemo li ih smatrati odgovornima? Ili živimo u sustavu gdje svatko ostaje sam za sebe i onda nije čudno da dolazimo do toga da netko misli da je toliko bolji od drugoga da ga može ustrijeliti”, dodao je Šeparović.

Mladi glasači uglavnom biraju radikalne stranke

Redatelj je odgovorio na pitanje kako tumači istraživanje da mladi glasači danas uglavnom biraju radikalne stranke, i to puno više desne nego lijeve.

“Neki modeli i narativi koji se nude u javnom prostoru prije svega politički narativi toliko zvuče neuvjerljivo i toliko ne dotiču interese mladih ljudi da mi se čini da će uvijek način alternativni izvor informiranja. U tim alternativnim izvorima naći ćemo svašta, ovim narativima je prošlo vrijeme, a jesmo li našli nove?”, upitao se redatelj.

