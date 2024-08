FOTO / Prometni kaos u Zagrebu, auto upao u raskopani dio pruge

Podijeli :

Zbog automobila koji je upao u raskopani dio pruge nastao je kaos u dijelu Zagreba, a u koloni su zapeli i tramvaji i osobna vozila.

Zbog osobnog vozila koje je upalo u raskopani dio pruge u zoni raskrižja Savske i Tratinske, linija 2 prometuje od Žitnjaka – Gl. kolodvor – Jukićeva – Zapadni kolodvor, linije 12, 13 ,14 od Trga bana Josipa Jelačića prometuju redovito do raskrižja Savke i Jukićeve – Jukićevom – R. Austrije – Ilicom – Trg bana J. Jelačića dalje redovitom trasom.Linija 17 od Borongaja prometuju Trg žrtava fašizma – Ul. kneza Mislava – Autobusni kolodvor – Vukovarska -dalje redovitom trasom do Prečkog. Linija 3 Vukovarskom do Savskog mosta, a linija 4 od Dubca – Draškovićeva – Branimirova – Vukovarska – dalje redovitom trasom do Savskog mosta, javlja ZET.

Više informacija u stanju u zagrebačkom prometu pronađite na web stranici ZET-a.

