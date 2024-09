Hajdaš Dončić: 90 posto članova SDP-a je za Milanovića, aferom helikopteri HDZ muti vodu

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Gotovo tjedan dana ostalo je do izbora u glavnoj oporbenoj stranci, SDP-u. Već u subotu bit će poznat sastav Glavnog odbora i Predsjedništva, dok će pobjedu u prvom krugu izbora za novog predsjednika stranke odnijeti samo onaj koji osvoji natpolovičnu većinu glasova. Onaj koji se u medijima spominje i kao glavni favorit da preuzme SDP je aktualni potpredsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.

Cijelo ljeto Siniša Hajdaš Dončić obilazio je Hrvatsku kako bi članovima SDP-a predstavio svoju viziju za stranku. Medije je cijelo to vrijeme vješto izbjegavao jer, kako je i sam na početku utrke rekao, ‘kampanju ne misli voditi preko medija’.

Hoće li članovi podržati njegovu viziju budućnosti stranke, možda će biti poznato već u subotu, uspije li zadobiti glasove više od 50 posto članova. Od svih kandidata možda ima i najviše političkog iskustva jer je kao bivši krapinsko-zagorski župan iz prve ruke upoznao kako funkcionira lokalna politika, kao ministar u Milanovićevoj vladi zna i kako se kreću procesi u izvršnoj vlasti, a kao aktualni potpredsjednik Sabora uvidio je i probleme u zakonodavnoj vlasti.

Hoće li Plenković prijaviti Milanovića Povjerenstvu? “Pa nisam ja Hajdaš Dončić ni Grbin”

Kako to iskustvo misli prenijeti i na stranku, kako ocjenjuje mandat aktualnog predsjednika SDP-a Peđe Grbina, ali i kako gleda na odnos SDP-a s predsjednikom Zoranom Milanovićem otkrio je u razgovoru za tportal.

Zašto ste se odlučili baš sada kandidirati, jer prilika je bilo i na prijašnjim izborima?

“Imam 50 godina. S jedne strane, to znači da su mi djeca odrasla, a budući da mi je obitelj vrlo bitna, želio sam ih zaštititi od frustracija zbog moje veće javne izloženosti. Na poziciji predsjednika SDP-a, te izloženosti će biti daleko više nego dosad, jer ja krećem smijeniti HDZ s vladajuće pozicije u Hrvatskoj. S druge strane, tijekom proteklih godina akumulirao sam iskustvo, znanje i ostvario niz pobjeda protiv HDZ-a, iz čega sada crpim snagu i motivaciju.”

Kako bi ocijenili mandat Peđe Grbina na čelu stranke?

“Svaka osoba koja je do sada bila predsjednik SDP-a, imala je svoje pluseve i minuse. Peđa je određene stvari odradio uistinu dobro, on je vrlo dobro pripremljen saborski zastupnik. Jedino što mu mogu staviti kao minus je nedostatak rada na terenu. Došao je na dosta tešku situaciju, stranka, reći ću iskreno, nije bila baš financijski konsolidirana i on je u četiri godine svog mandata uspio stranku ustabiliti i to mu je najveći plus. Nasljedniku, hoću li to biti ja ili netko drugi, ostavlja financijski uređenu stranku, što je bitno zbog kampanje.”

Pitanje odnosa SDP-a i Zorana Milanovića postalo je i jedna od top tema unutarstranačke kampanje. Treba li se SDP odmaknuti od Milanovića?

“To pitanje često čujem, ali unutar članstva ga nisam čuo jer 90 posto naših članova podržava kandidaturu Zorana Milanovića. Bit ću vrlo otvoren i vrlo iskren, on je naš kandidat za kojeg želim da pobijedi na izborima i dobit će svu moguću podršku, organizacijsku i logističku od SDP-a. Međutim, kad Milanović postane predsjednik države, naša priča s njim za naredni mandat prestaje, on više ne može biti kandidat. Normalno je da onda tražimo i profiliramo drugog kandidata za sljedeće razdoblje. To je moj jasan odgovor.”

Hajdaš Dončić dao obećanje: Prvi put kada izgubim nacionalne izbore neću se više baviti politikom

Je li bila greška njega staviti kao kandidata na parlamentarnim izborima?

“Sad možemo svi pametovati. Moje osobno mišljenje je da je on u tom trenutku možda trebao dati ostavku i da bi rezultat bio puno bolji. Ali ostavljam tu mogućnost da je on izabrao neki drugi model. Da li je taj model bio dobar ili ne procijenit će građani na predsjedničkim izborima.”

Mnogo puta čuje se da su HDZ i SDP zapravo isti. Što SDP može ponuditi drugačije od HDZ-a?

SDP je veći rasadnik progresivnih ideja nego što je HDZ ikad bio i što će ikada biti. Ono što nudimo drugačije je fiskalna politika, drugačiji odnos prema javnom zdravstvu, gdje ćemo se prema zdravlju odnositi kao najvažnijem životnom resursu i bit će nam prioritet, a ne da se javno zdravstvo svodi na afere i punjenje privatnih klinika novcem. Inzistiramo na javnom školstvu i jednakim uvjetima za sve građane u RH, kako bi svi pod jednakim uvjetima mogli upisati dijete u vrtić ili dobiti rješenje iz porezne ili državne uprave. Naravno, postoje neke općeprihvaćene politike, poput Europske unije ili monetarne politike, gdje većina stranaka nema manevarskog prostora.

Što je s onima koji su napustili ili su izbačeni iz SDP-a? Ima li mjesta za njih ako preuzmete stranku?

“Svatko tko se nije ogriješio o statut SDP-a, tko nije osnivao neke nove stranke, tko nije radio direktno kontra SDP-a, ako prihvaća politike SDP-a i ako ga prihvati lokalna organizacija, on je dobrodošao.”

Novo istraživanje: Milanović u vodstvu, Primorac uzletio, ali sve je više neodlučnih

U slučaju pobjede, koga vidite kao svoje najbliže suradnike?

“Želio bih vidjeti spoj starijih i novijih lica u SDP-u. Mislim da je vrijeme da neki naši gradonačelnici i gradonačelnice, koje neću imenovati, a koji dosad nisu bili u Predsjedništvu, uspiju u unutarstranačkoj kandidaturi. Također, poznata imena poput Picule i Račana su i više nego dobrodošla u Predsjedništvo, ali naravno, svi se moraju izboriti za tu funkciju.”

Medije je zadnjih dana okupirao i sukob Vlade i predsjednika Milanovića oko korištenja vojnih helikoptera. Je li Milanović pretjerao s korištenjem?

“Predsjednik kao vrhovni zapovjednik vojske ima ovlasti da koristi helikoptere za određeni transport. Mislim da i on i druge osobe moraju procijeniti kada i na koji način koriste javna sredstva. Međutim, zapitajte se kako to da to svih ovih godina nije bila tema, a sada najednom jest? To se sada koristi u predizborne svrhe. HDZ- vidi da njihov plan s Primorcem ne funkcionira pa mute vodu. Ali da je ta voda njima došla do grla, pokazuje to što se Anušić izravno uključio u kampanju. Javna je tajna da njih dvojica nisu u dobrim odnosima, ali HDZ vidi da će izgubiti predsjedničke izbore pa sad više ne biraju sredstva.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

U gulaš uvijek dodajte ovu namirnicu: Meso se samo razdvaja, a ukus safta je vrhunski Svi vidimo zeleni krug, ali samo oni s visokim IQ-om mogu pronaći broj u sedam sekundi