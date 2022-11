Hajduković: Fortenova je na neki način i pitanje nacionalne sigurnosti

Podijeli:







Izvor: N1

Potpredsjednik Socijaldemokrata Domagoj Hajduković gostovao je Newsroomu i komentirao vijest o tome da je arapski investitor kupio Sberbankove udjele u Fortenovi.

“Nezahvalno je govoriti o ovome jer nemamo puno informacija. Ono što je zabrinjavajuće je to da Vlada ne zna ništa o tome. Ne znaju ništa o Ini, Fortenovi ili ičemu što se događa u Hrvatskoj. Oni bi trebali kontrolirati nekakve procese, a kada je u pitanju najveći proizvođač hrane u Hrvatskoj to je itekako bitno. Pitanje je tko stoji iza tog kapitala, tko je taj šeik i s kakvim kapitalom je kupio taj udio?”, navodi Hajduković.

VEZANE VIJESTI Milanović o prodaji Fortenove: Tu se sad vodi jedan podzemni štakorski rat “Da nema sankcija EU-a, nitko ne bi mogao preispitivati kupnju Fortenove”

Kako navodi, čudno je da se netko iz tako udaljene zemlje odlučio na ovakvu investiciju. “Bez dobrog proučavanja poslovanja, bilance i svega ostalog relevantnog, ne bi se upustio u takvu igru. Ono što se mora raspetljati jest je li tu došlo do kršenja sankcija prema Rusiji. Ako jest, onda imamo veliki problem, tim više što Vlada nije ništa znala”, rekao je.

“Sama činjenica da netko nije traži dozvolu od nadležnih institucija znači da je loše informiran, ili se htjelo napraviti nešto ispod žita. Jednostavno imamo premalo informacija, ali to će se sve otkriti u danima koji su ispred nas”, rekao je.

Kaže da je od iznimne važnosti to što se događa u Fortenovi. “Kada uzmemo u obzir sve čimbenike poput rata u Ukrajini, proizvodnja hrane je više nego ikad važni resurs s kojim treba pažljivo upravljati. To je na neki način i pitanje nacionalne sigurnosti. Moramo to držati pod povećalom i na oku”, rekao je.

“Ovo je vrlo zamršen slučaj i tijekom lex Agrokora smo upozoravali da će se upravo to dogoditi te da će se to klupko razmotavati godinama. Sve to sada prelazi u ‘što bi bilo kada bi bilo’. Činjenica je da je to sve učinjeno na ‘ho-ruk’, no hoće li sve to imati trajnih reperkusija za Hrvatsku ćemo vidjeti. Mi ćemo o ovome raspravljati desetljećima i imati neizvjesne posljedice cijelog ovog slučaja”, rekao je.

Komentirao je gašenje pogona rafinerije Rijeka. “Proces modernizacije je nužan. I Sisak je bio predviđen za modernizaciju, ali znamo kakav je na kraju bio ishod. Najlakše je ugasiti proizvodnju, a ponovo ju pokrenuti je puno teže. Upravo u takvoj energetskoj situaciji u kakvoj se nalazimo nelogično je gasiti kapacitete za resurs koji je veoma važan u ovakvom trenutku. Činjenica je da je Vlada najavila preuzimanje Ine, a šest godina kasnije nije se dogodilo ništa. Bojim se da smo propustili vlak na koji smo se trebali ukrcati. Ako je Agrokor bio strateški važan za državu, kako onda nisu riječka rafinerija i Ina?”, rekao je.