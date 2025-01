Temperature rastu, evo kakvo nas vrijeme čeka idući tjedan

Podijeli :

Pexels

Nalazimo se pod utjecajem visokog tlaka anticiklone. Ciklona nad Sredozemnim morem pred obalom Alžira popunjava se, a njezin oblačni sustav proteže se do južnog Jadrana.

Tako će danas u unutrašnjosti prevladavati oblačno s niskom i srednjom naoblakom iz koje je mjestimice moguća slaba rosulja. Na Jadranu pretežno sunčano, uz oblake burine kape na priobalnim planinama.

Puhat će umjerena do jaka bura, a crveni najviši stupanj meteoalarma DHMZ-a upozorava na udare bure brzine do 120 km/h u velebitskom kanalu. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od nula do četiri, na Jadranu od deset na sjevernom dijelu, do 15 na jugu i otocima.

Zima ne posustaje, na kopnu se očekuje snijeg, mogao bi stići i do obale

U nedjelju prijepodne vrijeme se neće znatno promijeniti u odnosu na današnje, bit će pretežno oblačno i tmurno s niskom naoblakom. Jutarnje temperature od minus tri do dva, na Jadranu oko deset. U drugoj polovini dana postupna promjena vremena, u unutrašnjosti će se naoblaka uzdići od tla i razilaziti tako da će biti kračih sunčanih razdoblja, a na Jadranu će se s juga prema sjeveru naoblačiti, dok je krajem dana na otocima i na jugu Dalmacije mjestimice moguća slaba kiša. Bura u slabljenju i skretanju na jugo i oštro.

Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od tri do šest, na Jadranu od 11 do 16. Od ponedjeljka do kraja tjedna promjenjivo oblačno s povremenom kišom, uglavnom na Kvarneru i srednjoj Dalmaciji. Temperature zraka u porastu pa će u četvrtak najviše dnevne temperture i u unutrašnjosti bit iznad deset.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Polarni vrtlog utjecat će na vrijeme, evo što nam donosi Stiže nagla i jaka promjena vremena: Snijeg, kiša i zahlađenje u cijeloj zemlji