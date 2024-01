HDZ se oglasio zbog tučnjave u Vukovaru, opleli po Penavi

Podijeli :

Denis Kapetanovic/PIXSELL

Iz vukovarskog HDZ-a u ponedjeljak su oštro osudili napad na skupinu maloljetnika koji se dogodio u subotu u Vukovaru poručivši da je svaki oblik nasilja, a posebno prema maloljetnicima, potpuno društveno neprihvatljiv i nizom zakona zabranjen i kažnjiv.

“Oštro osuđujemo nasilje nad djecom u centru Vukovara. Očekujemo prije svega od nadležnih institucija da ispitaju sve okolnosti nasilnog događaja, ispravno ga kvalificiraju, a sve počinitelje adekvatno sankcioniraju, kako bi žrtve, djeca i njihove obitelji osjetile pravdu i bile zadovoljene”, naveli su iz HDZ-a u objavi na Facebook stranici.

Izrazili su podršku žrtvama tog nasilničkog čina, ali su i dodali da se “kao odgovorni građani moraju zapitati što je do njega dovelo i kakav treba i mora biti naš odgovor na nasilje”.

Zato, kažu, osuđujemo dvostruke poruke koje u medijski prostor šalje gradonačelnik Vukovara u kojima se iščitava da je ponekad nasilno i neetično ponašanje dozvoljeno i poželjno, a ponekad ne.

“Politici stvaranja tenzija, razlika, osuda, prozivanja, podjela najlakše podleći oni koje bi trebalo najviše zaštititi – djeca i mladi. Ne možemo i ne smijemo dozvoliti da sugrađani ne mogu mirno hodati ulicama svoga grada, da turisti budu zastrašeni, da roditelji zatvaraju djecu u kuće. To nije budućnost. To nije Vukovar koji se voli. Žrtva Vukovara to ne zaslužuje”, istaknuli su iz Gradske organizacije HDZ-a Vukovar te dodali da nasilje i huliganstvo nemaju opravdanja.

Skupina starijih mladića, pripadnika navijačke skupine BBB, napala je u subotu navečer skupinu maloljetnika te je nekolicini njih nanijela teške tjelesne ozljede zbog kojih su hospitalizirani u osječkom KBC-u.

Iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske izvijestili su da i dalje istražuju događaj, a uhićena je jedan osoba, 23-godišnjak, sudionik napada na maloljetnike.

